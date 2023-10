Nuova sede per Gruppo Fisiomed. Il countdown è ormai agli sgoccioli, dopo oltre due anni di lavori verrà inaugurato sabato 28 ottobre il nuovo polo a Sforzacosta di Macerata, che diventerà quello centrale e più importante. «Questa sede ci proietta in una nuova era» annuncia con orgoglio l’amministratore di Fisiomed, Enrico Falistocco.

“Più sedi, più servizi, più vicino a te” è da anni il motto di Fisiomed e la struttura-gioiellino che sorgerà in via Giovanni XXIII andrà non a sostituire, ma ad integrare, raddoppiare ed rafforzare quelle già attive, diventando la “guida” del quintetto (gli altri centri sono a Tolentino, Corridonia, Civitanova e quello storico di Sforzacosta). Un investimento milionario con una sede da 1600 metri quadrati su unico piano che potrà accogliere 18 ambulatori polispecialistici, 6 ambulatori diagnostici, 7 uffici amministrativi , una grande sala convegni e 67 posti auto. Bella esteticamente con led wall e giochi d’acqua, confortevole all’interno. «Oltre al look moderno – fa sapere l’azienda – i pazienti (65mila nel corso del 2022) troveranno soprattutto nuovi macchinari che rappresentano il meglio in questo momento in Italia nell’ambito della sanità privata».

«Il polo di Sforzacosta – aggiunge Falistocco – diventerà il riferimento delle 5 strutture di cui dispone il Gruppo. Abbiamo fatto un investimento che era diventato fondamentale per dare risposte al territorio. Anzi parlare di territorio ormai è riduttivo dato che riceviamo prenotazioni e pazienti per circa il 40% da fuori provincia ed anche fuori regione. Nella nuova sede ci siamo dotati di macchinari all’avanguardia e non è un modo di dire. La nostra attenzione alla ricerca è massima e i pazienti potranno trovare apparecchiature come la risonanza magnetica 1.5 Tesla ad alto campo, un’innovativa tecnica diagnostica per immagini che non utilizza radiazioni e fornisce accurate e complete diagnosi sulle diverse patologie. O ancora la Tomografia assiale computerizzata (TAC 128 strati ad altissima risoluzione), dotata di un sistema che permette di effettuare esami di alta qualità in tempi molto rapidi. Per non parlare del Cone Beam 3D, moderna metodologia diagnostica per osservare ossa mascellari, denti, gengive, lingua e tessuti molliche. Ci è piaciuta infine l’idea di dare vita ad una struttura che fosse bella esteticamente ma al tempo stesso accogliente. Saremo chiamati a nuove sfide ma lo faremo sempre con umanità perché Fisiomed continua a rappresentare un ambiente di lavoro familiare per pazienti, collaboratori e dipendenti».

Il direttore sanitario Gianfranco Bonfili aggiunge: «Il nuovo centro avrà una attività ambulatoriale immensa. Le linee telefoniche saranno sempre attive, all’ingresso un ampio front office metterà subito a suo agio. Fisiomed è già stimata per la tempestività delle diagnosi e ora potremo farle con macchinari ancor migliori e con una notevole riduzione dei dosaggi delle radiazioni. Voglio ricordare che siamo stati i primi a dotarci della Mammografia 3D con tomosintesi, uno strumento che consente di individuare il cancro allo stato zero».