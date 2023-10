di Francesca Marsili

«E’ il primo step del rinnovo totale del parco mezzi a conferma di come la nostra municipalizzata ha deciso di investire anche nel trasporto pubblico locale; un cambiamento epocale per l’azienda». Con queste parole il presidente dell’Assm Nando Ottavi ha presentato questa mattina i tre nuovi autobus di linea urbana acquistati dalla municipalizzata. Una prima tranche che anticipa quella di altri sette mezzi in arrivo entro il 2024 per un investimento totale di 1 milione e mezzo di euro di cui 1 milione a fondo perduto e 500mila con risorse dell’Assm.

Di colore bianco, i tre nuovi autobus marca Mercedes-Benz motore Euro 6 con 19 posti a sedere sono altamente inclusivi: una pedana elettrica permetterà agevolmente la salita dei passeggeri disabili in carrozzina. Manca solo il collaudo e tra pochi giorni entreranno ufficialmente al lavoro per le vie della città. «Contribuiranno a migliorare il trasporto pubblico con notevole risparmio di emissione Co2 – ha aggiunto Ottavi – sono più piccoli, questo permette di muoversi meglio nel percorso cittadino. Assm è un’azienda che spazia dalla sanità con le Terme di Santa Lucia alla produzione di energia elettrica, dai parcheggi al trasporto pubblico e con questo investimento – ha ribadito – cerchiamo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici e migliorare la qualità della vita. Con gli altri sette mezzi arriveremo a undici (uno già in funzione è stato acquistato lo scorso anno) e così rinnoviamo l’intero parco fatto di mezzi immatricolati 20 anni fa».

I fondi ottenuti per l’acquisto dei mezzi arrivano grazie al programma di intervento Por-Fest 2014-2020 della Regione Marche – Asse 4- Os 14- Azione 14.1. specifico per il rinnovo dell’arco autobus del servizio di Trasposto pubblico locale. Con questa misura incentivante favorevolmente accolta da Assm la regione Marche ha promosso e sostenuto la transizione verso un’economia a bassa emissione di Carbonio, per tutti i tipi di territorio, in particolare le aree urbane.

«Stiamo confermando la serietà e l’impegno di Assm per il territorio in tutti i suoi settori in cui opera» – ha precisato il direttore generale di Assm Sandro Meschini. Non solo mezzo di trasporto, ma autobus intesi anche come mezzo di promozione: Sui nuovo autobus voremmo applicare degli adesivi pubblicitari per promuovere le Terme di Santa Lucia, per rilanciare l’immagine sia del trasporto che delle Terme, un binomio che contraddistingue la Municipalizzata», ha anticipato Meschini mostrando le stampe di alcune ipotesi.

Ma il programma degli interventi di Assm sulla sicurezza, la mobilità sostenibile e la tutela dell’ambiente, non termina qui, infatti, sono già state avviate le attività di coordinamento e concertazione con la società Contram, individuata dalla regione Marche quale capofila del bacino della provincia di Macerata, per un accordo di massima sui quantitativi annuali di mezzi prossimi alla sostituzione, grazie ad ulteriori fondi compresi nel Piano di riparto regionale. Tali interventi, inseriti nel piano investimenti 2023-2024 di Assm riguarderanno altri sette autobus che entreranno a far parte della nuova flotta del settore trasporti.

Alessandro Pelliccioni, responsabile settore trasporti Assm: «I tre autobus presentati questa mattina, alimentati a gasolio, hanno 19 posti a sedere e 3 in piedi. Quelli a sedere scendono a 16 qualora salga un passeggero in carrozzina. Degli altri sette autobus quattro saranno alimentati a gasolio e tre a metano. La vetustà dell’attuale parco sta subendo un cambio generazionale; l’utente finale avrà un servizio migliore. Stiamo facendo il possibile per avere i restanti mezzi entro la fine del 2024». Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi ha sottolineato come la possibilità di far salire sui nuovi mezzi passeggeri diversamente abili sia «un segno di civiltà, un cambiamento mentale». Corale il ringraziamento agli autisti degli autobus di Assm che ha anticipato la benedizione dei nuovo mezzi dalla mano di Don Ariel nel deposito autobus Assm in via Caduti di Nassirya, dove si è tenuta la presentazione.