«Ho chiesto una variazione di bilancio per la Provinciale 10, il comune ha destinato 11 milioni di euro per borgo marinaro e Varco sul mare, ma non c’è traccia di impegni di spesa per questa zona che è uno snodo fondamentale, dove insistono ospedale e piscina comunale».

Così Mirella Paglialunga, consigliere comunale d’opposizione della civica “Per Civitanova” insiste, dopo il consiglio comunale della scorsa settimana sulla questione viabilità della zona che si trova a ridosso della città alta. Sulla strada Provinciale 10, a poco più di un km, insistono due incroci: «Sono ad altissima pericolosità – dice la Paglialunga – quello di “Costa Martina” e “La Celeste”. Nel mezzo c’è l’ospedale cittadino al quale giornalmente accedono centinaia e centinaia di utenti, anche con mezzi di soccorso che procedono ad elevatissima velocità, c’è una strada d’accesso per la piscina comunale e l’ingresso alla pista ciclabile. Nel consiglio comunale ho segnalato l’urgenza non più procrastinabile di mettere in sicurezza gli incroci e di installare adeguata illuminazione lungo tutta la strada “Costa Martina”. Nel “piano triennale delle opere pubbliche” non c’è traccia di impegni di spesa a favore di questa importante zona di Civitanova e durante il consiglio comunale la problematica è stata minimizzata, non sono state date risposte adeguate e si è invece negato, anche contro ogni evidenza, che la strada Costa Martina sia priva di illuminazione. Ora reitero quanto ho già chiesto la sera del consiglio comunale affinché questa amministrazione comunale si faccia carico, con responsabile senso civico di vero servizio alla città, delle situazioni critiche qui rappresentate e rimuova con urgenza i gravi rischi per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini».