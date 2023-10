Non solo la prima di una nuova stagione per la Cbf Balducci Hr Macerata, la quarta in Serie A2. Ma quella di domenica pomeriggio (ore 17, Banca Macerata Forum) contro un’altra big del torneo, la Ipag S.lle Ramonda Montecchio, sarà anche una singolare sfida tra sorelle gemelle. Da un lato della rete, quello maceratese, c’è infatti Alessia Mazzon, centrale della Balducci; dall’altro, quello veneto ci sarà invece Giorgia Mazzon, opposta di Montecchio, peraltro anche ex dell’incontro.

Una sfida a dir poco particolare per le due, che quindi si ritrovano faccia a faccia nella corsa verso un sogno chiamato A1. «Finalmente è arrivato il momento della prima partita di campionato e per quanto mi riguarda non poteva iniziare nel migliore dei modi, visto che giocheremo contro un’ottima formazione come il Montecchio Maggiore – sottolinea la Mazzon “maceratese” – ma soprattutto perché gioca lì mia sorella e quindi non vedo l’ora di vederla e riabbracciarla, visto che è da un po’ che non ci vediamo. Noi ci stiamo preparando molto bene, la preseason è finita e devo dire che abbiamo spinto veramente molto e sono fiera del lavoro fatto finora. Speriamo di riuscire a dimostrarlo in campo questa domenica: servirà tanto tifo anche da parte di tutto il pubblico arancionero».

«La partita contro Macerata sarà tosta, forse è la squadra più forte della categoria – rilancia la Mazzon “montecchiese” – arriviamo comunque preparate, cariche e tranquille al debutto: il nostro precampionato è stato in crescita, se restiamo unite possiamo fare bene. Mi piacerebbe molto vincere, anche perché torno ad affrontare la mia gemella Alessia: negli scorsi precedenti ha avuto la meglio lei, ora vorrei riscattarmi».

Al di là dell’amarcord, sarà una sfida di altissimo profilo per la Cbf Balducci, contro una squadra ben attrezzata in ogni reparto. Sarà però interessante anche scoprire la nuova formazione arancionera rinnovata in larga parte e con la nuova guida di coach Saja. Non sarà della partita la schiacciatrice Giorgia Quarchioni che ha riportato nei giorni scorsi un infortunio al mignolo sinistro (frattura scomposta) che la terrà lontano dal campo per diverso tempo. Sul fronte ospite, ul neo coach Eraldo Buonavita dovrebbe affidare la regia a Roberta Carraro (ex Conegliano in A1), in diagonale con Giorgia Mazzon. Al centro ci sono i centimetri di Alexandra Botezat e Sara Caruso mentre nel reparto bande ecco Alessia Arciprete e Linda Mangani (ex Casalmaggiore). I liberi sono Francesca Napodano (in arancionero nella scorsa stagione) e Michelle Gueli (ex Pinerolo).

Per quanto riguarda i biglietti del match, sono disponibili in prevendita al sito di Vivaticket oppure nei punti vendita autorizzati. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum sia oggi (dalle 17 alle 19) che domenica, giorno della gara, a partire dalle 14.30. Sarà naturalmente possibile sottoscrivere anche l’abbonamento alla stagione 2023/24 delle arancionere. Il campionato di Serie A2 è inoltre disponibile in esclusiva in diretta sul canale Volleyball TV in modalità free: basterà registrarsi sulla piattaforma per potere vedere tutti gli incontri del Girone A e del Girone B gratuitamente.