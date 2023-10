Festeggiano oggi il loro compleanno ma anche il loro 66° anniversario di matrimonio Giulio Luchetti, 90 anni, e Fiorina Renzi, 86 anni.

Originari di Tolentino, gli sposi si sono presentati per la prima volta durante la festa di San Nicola. Dopo 4 anni si sono sposati, il 6 ottobre 1957. Per 50 anni hanno abitato nei dintorni dell’abbadia di Fiastra dove si sono dedicati al lavoro agricolo. Solo qualche anno fa, si sono trasferiti a Casette Verdini, frazione di Pollenza. In particolare Giulio è stato attivo nei campi finché la salute glielo ha permesso. Dal loro amore sono nate due figlie poi la famiglia è cresciuta con 6 nipoti e 8 pronipoti.

Oggi festeggeranno in casa con le persone più care. A loro i migliori auguri dei familiari.