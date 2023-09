Due realtà diverse ma accomunate dalla grande crescita e da una ambizione sana, basata su investimenti mirati. Da queste basi è nata la partnership che unisce il gruppo medico associati Fisiomed e il Chiesanuova Fc. Curiosamente il connubio si realizza a poche settimane da un momento speciale per entrambi, perché a fine ottobre ci sarà l’inaugurazione del nuovo e moderno polo sanitario di Fisiomed a Sforzacosta e più o meno contemporaneamente verrà inaugurato il campo sportivo “Sandro Ulltimi”, con il Chiesanuova che riabbraccerà una casa più bella e funzionale.

Il club biancorosso, militante in Eccellenza che rappresenta la massima serie regionale di calcio dilettantisco, si è presentato con una delegazione composta dal presidente Bonvecchi, dall’allenatore Mobili e giocatori della prima squadra. L’amministratore di Fisiomed Enrico Falistocco ha fatto ovviamente gli onori di casa, salutando tutto il gruppo e facendogli visitare la nuova sede ormai ultimata, un vero gioiellino in via Giovanni XXIII, apice di un gruppo che vantava già altre quattro sedi dislocate in provincia.

«Con il presidente Bonvecchi è subito nata empatia fin dal primo incontro – ha detto Falistocco– e mi fa particolarmente piacere vedervi qui per questa prima volta che sancisce la nuova collaborazione. Voi siete una bella eccellenza in tutti i sensi, una squadra di una piccola realtà che è capace di misurarsi con successo contro grandi club. Segno che a Chiesanuova si fa sport nel modo giusto, si sanno formare e gestire i ragazzi e si gioca con il cuore».

Il presidente Luciano Bonvecchi ha evidenziato le affinità tra club e Fisiomed: «Mi permetto di dire che siamo entrambi emergenti e per noi è motivo di vanto unirci ad una azienda come Fisiomed che in questi anni ha saputo diventare riferimento, svolgendo quelle attività che la sanità pubblica non sempre riesce a fornire. Per il Chiesanuova questa partnership fornirà sicuramente vantaggi dal punto di vista economico ed organizzativo. Sia io che Falistocco veniamo dalla gavetta e ed è bello pensare che questo matrimonio possa essere lungo». Roberto Mobili infine ha guardato ad un aspetto decisamente pratico e utile: «Grazie a Fisiomed, ai suoi specialisti e alle sue strutture e macchinari, potremmo avere diagnosi veloci per infortuni e tempi di recupero più rapidi. Un aspetto molto importante nel calcio. Così come Fisiomed è stimata per la sua efficienza, noi puntiamo a giocare ogni gara mostrando professionalità, qualità e disciplina».

