di Andrea Cesca

La Recanatese torna a casa con un punto dalla trasferta di Pontedera. Sotto di una rete alla mezzora del primo tempo i giallorossi ribaltano il risultato nel giro di tre minuti con Melchiorri e Carpani e vanno al riposo in vantaggio. All’inizio del secondo tempo i padroni di casa trovano la rete del meritato pareggio in maniera fortunosa. Finisce 2 a 2, la squadra allenata da Giovanni Pagliari mantiene l’imbattibilità in trasferta nel 2023, Melchiorri al secondo sigillo personale lascia il campo dolorante a dieci minuti dalla fine. Nei minuti di recupero anche Gomez deve abbandonare il terreno di gioco sostenuto dai sanitari della Recanatese.

Seconda trasferta consecutiva per la Recanatese, dopo la vittoria scaccia crisi al “Bruno Recchioni” di Fermo i giallorossi affrontano allo stadio “Ettore Mannucci” il Pontedera dell’ex Paudice. Nel match valevole per la quinta giornata di campionato Giovanni Pagliari deve rinunciare a Manè e Raparo, fermi per affaticamento, oltre all’attaccante Re che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro nella partita con la Lucchese; il giovane arrivato il prestito dall’Ascoli dovrà stare per molto tempo lontano dai campi. Il Pontedera guidato in panchina da Max Canzi milita ininterrottamente in Serie C da dodici stagioni e si presenta alla sfida con quattro punti in classifica. Tre le assenze nelle file dell’undici toscano vale a dire Martinelli, Selleri e Marrone, Espeche vittima di un risentimento muscolare va in panchina.

«Se lo spirito sarà quello che ho visto contro la Fermana ce la giochiamo alla pari con tutti» ha affermato Pagliari alla vigilia del match. L’allenatore conferma lo stesso undici titolare sceso in campo nel derby martedì scorso, identico anche il modulo 3-5-2, capitan Sbaffo sulla via del recupero finisce nuovamente tra le riserve.

L’inizio è favorevole al Pontedera, dopo 3’ Meli chiude in angolo sul sinistro di Benedetti. La Recanatese si fa vedere in avanti con Melchiorri che si lamenta con l’arbitro per una trattenuta in area, poi un bolide di Senigagliesi su punizione chiama alla parata Lewis. Sul ribaltamento di fronte (25’) Ianesi va via in contropiede appena entrato in area incrocia il destro, Meli è strepitoso. E’ un buon momento per il Pontedera, i padroni di casa alla mezzora si portano sull’1 a 0: Nicastro va incontro al pallone sul calcio d’angolo di Ianesi, svetta altissimo e gira di testa, la palla tramonta sul palo più lontano dove Meli non può arrivare, 1 a 0. Il vantaggio dura qualche minuto, super Melchiorri al 37’ calcia alle spalle di Lewis l’1 a 1 favorito da un tocco di Calvani. Passano ancora tre minuti e la Recanatese ribalta il risultato, Melchiorri sulla destra opera un cross a centro area, Carpani di testa mette in fondo al sacco l’1 a 2. Il Pontedera non ci sta, Ianesi è ancora pericoloso in area al 41’ poi Perretti chiama alla parata Meli.

Anche l’avvio di ripresa è favorevole al Pontedera, il pareggio dei padroni di casa si materializza al 53’ in maniera fortuita: Nicastro serve Catanese in area, il destro del capitano si stampa sulla traversa e torna in campo proprio sulla testa di Catanese che da terra spinge in rete il 2 a 2. La Recanatese non riesce a costruire azioni pericolose, al 60’ Nicastro impegna Meli poi al 73’ mette a segno la doppietta personale sempre di testa, l’arbitro annulla. A dieci minuti dalla fine Melchiorri deve abbandonare il terreno di gioco dolorante, al suo posto entra Sbaffo. Si fa male anche il neo entrato Gomez, il risultato non cambia.

Mercoledì prossimo 27 settembre terza trasferta consecutiva per i leopardiani, la Recanatese scenderà in campo ad Alessandria contro la Juventus Next Gen per il recupero della seconda giornata di campionato; fischio di inizio alle 18,30.

PONTEDERA (3-4-2-1): Lewis 6; Guidi 6, Calvani 6 (29’ st Pretato ng), Angori 6; Perretta 6, Ignacchiti 5,5 (23’ Provenzano ng), Catanese 7, Ambrosini (39’ st Delpupo ng); Benedetti 6 (29’ st Paudice ng), Ianesi 6,5; Nicastro 7. A disp. Stancampiano, Vivoli, Gagliardi, Fossati, Espeche, Cerretti, Maiello. All. Canzi.

RECANATESE (3-5-2): Meli 7; Ricci 6, Ferrante 6, Veltri 6; Senigagliesi 6 (12’ st Quacquarelli ng), Morrone 6, Prisco 6 (27’ st Gomez ng), Carpani 7, Longobardi 5,5; Giampaolo 5,5 (12’ st Lipari ng), Melchiorri 7,5 (35’ st Sbaffo ng). A disp. Mascolo, Tiberi, Egharevba, Marinacci, Canonici, Ferretti, Peretti. All. Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Mauro Gangi di Enna (Fedele di Lecce e Cozzuto di Formia, quarto ufficiale Zito di Rossano).

Marcatori: pt. 30’ Nicastro (P), 37’ Melchiorri (R), 40’ Carpani (R); 8’ Catanese (P).

Note: 1’ di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Giorgio Napolitano. Espulso il direttore sportivo del Pontedera Zocchi al 65’. Ammoniti Giampaolo, Guidi, Veltri, Gomez, Catanese. Calci d’angolo 5 a 3 per il Pontedera. Recupero: 10’ (2’+8’).