Emergenza sisma, scatta l’esercitazione a Tolentino, Caldarola e Camerino. Da lunedì a venerdì i vigili del fuoco hanno organizzato un’esercitazione di colonna mobile regionale che coinvolgerà il personale e i mezzi dei cinque Comandi delle provincie delle Marche. Verrà simulato scenario emergenziale di tipo sismico che interesserà in particolare i comuni di Tolentino, Camerino e Caldarola. Nel comune di Tolentino verrà predisposto un campo base al distaccamento dei vigili del fuoco, mentre il piazzale in via Madre Teresa di Calcutta n. 47 verrà dislocato un centro di raccolta e smistamento dei mezzi di soccorso provenienti dagli altri Comandi della regione. Nei comuni di Camerino e Caldarola si svolgeranno le attività esercitative di “ricognizione preliminare esperta” e di “ricerca e soccorso in ambiente urbano”. Questo il calendario delle attività previste: lunedì movimentazione dei mezzi e predisposizione preliminare del campo base; da martedì a venerdì mobilitazione dei mezzi dei Comandi verso il “centro di raccolta e smistamento” di Tolentino ed attività addestrative di “ricognizione preliminare esperta” e di “ricerca e soccorso urbano” nei comuni di Caldarola e Camerino.

«I cittadini – spiega il Comune di Tolentino – sono invitati a non allarmarsi o preoccuparsi. Si tratta di una esercitazione con uomini e mezzi dei vigili del fuoco».