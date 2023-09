Essere umani ai confini di un nuovo mondo. Oltre 6mila persone, 25 relatori sul palco e più di 60 persone nello staff dell’organizzazione tra regia, tecnici, allestitori e hostess: sono i numeri dell’edizione 2023 di Asculum Festival, evento organizzato da Roi Group che ha il suo quartier generale nel cuore di Macerata. Al terzo anno si conferma un imperdibile appuntamento culturale, fiore all’occhiello per la città di Ascoli Piceno che ha risposto all’iniziativa con grande partecipazione nei teatri, nelle sale e negli spazi all’aperto. Forte anche la risposta di esercenti e negozianti che hanno accolto un numero impressionante di visitatori e turisti, i quali hanno letteralmente invaso ristoranti, librerie, bar e negozi.

«Dialoghi, confronto, momenti divulgativi ed esperienze emozionali – è il commento a caldo del primo cittadino Marco Fioravanti – Tutto questo è stato Asculum Festival: una straordinaria tre giorni di appuntamenti volti alla crescita personale e alla conoscenza di se stessi e degli altri».

«Vedere questo evento crescere ad ogni edizione – afferma Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, scienza e istruzione alla Camera dei deputati – è motivo di grande soddisfazione per le istituzioni che credono nella cultura come motore di crescita personale. E riscontrare l’entusiasmo di un numero così importante di partecipanti ci spinge a sostenere con slancio eventi come Asculum Festival».

«Siamo orgogliosi che Life Strategies – sostiene Sara Pagnanelli, cofondatrice di Roi Group e di Life Strategies che ha curato l’organizzazione del Festival – sia capace di sollevare e nutrire un dibattito su temi così importanti per tutti noi e che le persone sentano le emozioni che il contributo di questi eminenti studiosi innescano in ogni singolo appuntamento del Festival. Teniamo molto al nostro territorio e questo nuovo successo ci incentiva a sviluppare i progetti di collaborazione con aziende, università e istituzioni della regione Marche».

«Anche quest’anno Ascoli Piceno è diventata per un weekend la capitale della crescita personale. Mi piace molto organizzare questo Festival perché, anno dopo anno, ha assunto i connotati di un hub di cultura, formazione, networking e divertimento» afferma Marcello Mancini, cofondatore di Life Strategies, al termine del grande evento finale della domenica con l’astronauta Paolo Nespoli, la psicologa Maria Rita Parsi, la mental coach Nicoletta Romanazzi e la sound designer Chiara Luzzana. «Ci sono persone – ha concluso Nicoletta Romanazzi – che fanno di tutto per andare a prendersi qualcosa che nessuno prima è mai riuscito a raggiungere, senza lasciarsi fermare da chi dice che è impossibile. Queste persone rappresentano l’essenza dell’homo novus».