Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini offre una nuova opportunità agli amanti della natura: il prossimo 24 luglio prenderà il via il nuovo censimento del camoscio appenninico a cui è possibile partecipare.

Le regole sono semplici: occorre inviare un modulo di adesione entro il 21 luglio (scaricabile sul sito del Parco). Per la partecipazione al censimento è necessario un equipaggiamento da alta montagna (in alcuni transetti bisogna percorrere tratti a piedi per escursionisti esperti) con scarponi e indumenti (compreso cappello) adatti a proteggere da sole, vento e pioggia. È preferibile dotarsi di binocolo e cannocchiale.

«Il camoscio appenninico, sottospecie endemica dell’Appennino centrale che ha rischiato l’estinzione ed è considerata vulnerabile – scrive l’ente -, è stato reintrodotto nel Parco nel 2008 grazie anche a progetti comunitari realizzati in collaborazione con i Parchi abruzzesi e Legambiente. Oggi i camosci presenti nel Parco si attestano oltre le 450 unità, un risultato importante che ne conferma l’elevata idoneità ambientale ai fini della conservazione di questo magnifico animale».

Per i volontari è prevista apposita copertura assicurativa e attestato digitale di partecipazione. Eventuali comunicazioni di rinuncia dovranno pervenire possibilmente entro due giorni lavorativi prima delle date di censimento. Il censimento si svolgerà al mattino, a partire dall’alba (ore 5,30), lungo un sistema di 18 transetti. Verrà preceduto da un incontro preparatorio che si terrà nella sede del Parco il giorno precedente, 23 luglio, alle 16,30. La partecipazione all’incontro preparatorio è obbligatoria per coloro che non hanno preso parte a precedenti sessioni di censimento del camoscio appenninico nel Parco negli ultimi tre anni.

L’ente si riserva di limitare la partecipazione dei volontari a un numero massimo di 40, in base all’ordine di arrivo delle domande oppure sulla base di requisiti utili alle esigenze organizzative. In caso di condizioni meteorologiche non idonee il censimento verrà posticipato o ripetuto il 29 luglio o in altra data. Per informazioni è possibile scrivere a oppure contattare telefonicamente Alessandro Rossetti (0737.961563254) o Federico Morandi (0737.961563255).