Due protagonisti della decima edizione di IncantoMarche conquistano le Targhe Tenco 2026, il più prestigioso riconoscimento italiano dedicato alla canzone d’autore. Emma Nolde si aggiudica la Targa per la migliore canzone singola con “Quello che deve essere sarà”, mentre “80 Buon compleanno Ivan – live in Teramo”, prodotto da Filippo Graziani, vince nella categoria migliore album a progetto.

Una doppia e bellissima notizia per IncantoMarche, che conferma la qualità e l’originalità della propria proposta artistica, capace di accogliere interpreti affermati e alcune delle voci più interessanti della nuova musica italiana. Filippo Graziani che lo scorso 5 luglio al Parco Fluviale Santa Croce di Mogliano ha portato a IncantoMarche il progetto “Ottanta – Buon compleanno Ivan”, dedicato agli ottant’anni dalla nascita del padre Ivan Graziani. Un concerto intenso e generoso, nel quale memoria e presente si sono incontrati attraverso canzoni che appartengono alla storia della musica italiana.

Ora l’attenzione si sposta su Emma Nolde, attesa domani alle 18 all’Anfiteatro Romano di Suasa, a Castelleone di Suasa. Cantautrice, musicista e interprete dalla forte personalità, Emma Nolde è una delle artiste più originali della sua generazione. I suoi concerti alternano delicatezza ed energia, scrittura intima e impeto sonoro, trasformandosi in autentici momenti di condivisione con il pubblico. La Targa Tenco assegnata a “Quello che deve essere sarà” rappresenta un riconoscimento importante per un percorso artistico coerente, libero e profondamente contemporaneo. Un’ulteriore ragione per non mancare a questo appuntamento, in un luogo affascinante e denso di storia.

Il concerto di Emma Nolde sarà seguito, alle 19,45, da “Dialoghi su Bach” del violoncellista Federico Bracalente, in programma nella vicina Domus dei Coiedii. Emma Nolde Sabato 18 luglio alle 18 Anfiteatro Romano di Suasa Castelleone di Suasa.