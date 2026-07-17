Tocca un’auto parcheggiata
e si ribalta lungo la Statale

CIVITANOVA - E' successo alle 7,35 a Fontespina: leggermente ferita la conducente

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incidente civitanova statale 118 vigili del fuoco (1)

L’Audi ribaltata lungo la Statale

Incidente spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze stamattina lungo la Statale Adriatica a Civitanova. Erano le 7,35 circa quando, poco dopo la rotonda di Fontespina, un’Audi che procedeva in direzione di Porto Potenza si è ribaltata dopo aver toccato la ruota di una Volkswagen Golf parcheggiata a bordo strada.

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L’Audi è finita con le ruote all’aria e subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare la conducente ad uscire dalla vettura. La donna è stata poi affidata alle cure del 118, che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova, ma le sue condizioni non sono preoccupanti.

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Diversi i disagi a livello di circolazione viaria, visto che la corsia lungo la quale si è ribaltata l’auto è rimasta a lungo chiusa per consentire ai soccorsi di intervenire.

(Foto di Federico De Marco)

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