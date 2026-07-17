Terminata la manutenzione del centro e delle frazioni da parte dei ragazzi di “Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune”. Si sono concluse da poco le due settimane del progetto, l’iniziativa dedicata ai giovani e alla promozione della cittadinanza attiva. Finanziata dalla Regione e coordinata dal Csv Marche, negli anni è diventata uno dei progetti più conosciuti e apprezzati del territorio.

Durante le due settimane i partecipanti, affiancati dalle tutor Sara Rossini e Veronica Ribaudo e seguiti dall’handyman e operaio del comune Angelo Maggi, hanno realizzato interventi di manutenzione nel centro e nelle frazioni, contribuendo concretamente a migliorare il decoro del territorio. L’assessore alla manutenzione Roberto Pupilli esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: «Il progetto è ormai una realtà consolidata e rappresenta un valore aggiunto per il nostro comune. I lavori svolti sono importanti, ma ancora più importante è il messaggio che questa esperienza lascia ai ragazzi».

L’assessora alle politiche sociali Ilenia Cittadini sottolinea il valore educativo e sociale dell’iniziativa: «Siamo stati tra i primi comuni a credere nel progetto Ci sto? Affare fatica! e ad aderire a questa iniziativa promossa dalla Regione e coordinata dal Csv Marche. Negli anni abbiamo visto crescere il progetto insieme ai nostri ragazzi e oggi possiamo dire con soddisfazione che è diventato una vera tradizione. Ogni estate molti giovani attendono l’apertura delle iscrizioni perché sanno che avranno l’opportunità di vivere un’esperienza significativa, di mettersi in gioco e di fare qualcosa di concreto per il proprio territorio.

Questo è il valore più grande dell’iniziativa: vedere ragazzi che scelgono con entusiasmo di impegnarsi per la propria comunità, imparando a collaborare, a rispettare il bene comune e a lasciare un segno positivo nel luogo in cui vivono. Significa costruire una cittadinanza attiva, responsabile e consapevole.

Un ringraziamento speciale va ai tutor Sara Rossini e Veronica Ribaudo, che hanno accompagnato i ragazzi con entusiasmo e passione durante queste due settimane, e ad Angelo Maggi, operaio del comune e handyman del progetto, che con competenza e disponibilità ha saputo trasmettere ai giovani il valore del lavoro manuale, della collaborazione e della cura del bene comune. È proprio grazie a figure come loro che questa esperienza diventa un’occasione di crescita, di confronto tra generazioni e di educazione al rispetto del patrimonio pubblico, lasciando nei ragazzi un insegnamento che va ben oltre le attività svolte».