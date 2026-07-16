di Monia Orazi

Dalle terre ferite dal terremoto alle scintillanti atmosfere dell’alta moda internazionale. La musica della Musicamdo Jazz Orchestra di Camerino è stata scelta per accompagnare sui social le immagini di Jennifer Lopez dedicate alla nuova collezione di Dolce&Gabbana.

Un incontro tanto prestigioso quanto inatteso tra il jazz marchigiano, una delle star più conosciute al mondo e la celebre maison italiana. Nel contenuto pubblicato su Instagram, tra abiti ricamati, pietre preziose e scenografie spettacolari, risuonano infatti le note eseguite dalla formazione nata nel maceratese.

A segnalare la scelta è Daniele Massimi, direttore artistico di Musicamdo e del Camerino Festival. «Jennifer Lopez e Dolce&Gabbana hanno scelto la musica della Musicamdo Jazz Orchestra di Camerino per promuovere la nuova collezione di abbigliamento», spiega Massimi, una grande ribalta vero per il mondo musicale marchigiano.

Jennifer Lopez è stata tra le protagoniste degli eventi organizzati in questi giorni in Sicilia per l’Alta Moda 2026 di Dolce&Gabbana. La cantante e attrice americana è apparsa con una creazione tempestata di pietre, cristalli e ricami, trasformando ancora una volta il proprio profilo social in una vetrina seguita da milioni di persone. A fare da colonna sonora alle immagini, questa volta, c’è anche un pezzo di Camerino.

La Musicamdo Jazz Orchestra è stata fondata nel 2018 dall’associazione Musicamdo, su idea e coordinamento del musicista Stefano Conforti. Riunisce in un progetto stabile circa 25 musicisti professionisti provenienti da diverse città delle Marche, in particolare dalla provincia di Macerata. La direzione è affidata al maestro Luca Pecchia.

La big band era nata anche come risposta culturale alle conseguenze del sisma del 2016: un modo per riunire musicisti, ricostruire relazioni e dare un segnale di vitalità a comunità profondamente colpite dal terremoto. Le prove si svolgono tra l’auditorium Benedetto XIII dell’Università di Camerino e il teatro Politeama di Tolentino.

Nel corso degli anni l’orchestra si è esibita al Macerata Jazz Festival, al Premio internazionale Massimo Urbani, alla Notte dell’Opera, al Castello della Rancia, al teatro Vaccaj e in numerose manifestazioni regionali. Il suo repertorio attraversa lo swing, la musica internazionale e la canzone italiana, con progetti dedicati anche a Mina e alle grandi voci femminili.