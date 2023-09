11 Settembre 2023

ore 11:40

Una giornalista maceratese protagonista nel mondo degli eventi. Si tratta di Sara Pagnanelli, oggi titolare col marito Marcello Mancini di Roi Group che si occupa, come spiega Sara, «di creare eventi unici in Italia portando nel nostro Paese i maggiori esponenti di tutte le discipline nel mondo, premi Pulitzer, premi Nobel e docenti delle più prestigiose università nel mondo. L’ambizione iniziale era di portarli in Italia per essere fonti di ispirazione. La nostra passione si è concretizzata con Performance Strategies che si occupa di manager e per un pubblico molto più ampio con Life Strategies. Poi è arrivata la casa editrice Roi».

Pagnanelli ripercorre quanto fatto fino ad oggi passando per la scelta di restare a Macerata: «Abbiamo scelto Macerata, abbiamo resistito al potere seduttivo di Milano. Ho lottato molto per essere a Macerata. Tornare in centro storico è essere nel cuore della nostra terra. Non mi sono mai pentita di essere rimasta qui». E il legame con le Marche si concretizza come da tre anni a questa parte con Asculum Festival: «Porteremo spettatori da tutta Italia, 7mila persone orbiteranno intorno a questa manifestazione. Marco Fioravanti, sindaco illuminato, ci ha dato le chiavi della città. ha capito che non contano solo marciapiedi e asfalti, ma anche occuparsi della felicità dei cittadini e del loro benessere». “Asculum, festival della crescita personale”, un viaggio fatto di momenti divulgativi ed esperienze emozionali ai confini della conoscenza si svolgerà il 15, 16 e 17 settembre ad Ascoli Piceno. Si presenta come un luogo in cui conoscere se stessi per abbracciare gli altri.

In questo evento Roi Group e Sara Pagnanelli credono tantissimo e si spendono con convinzione ed entusiasmo. «Con Francesco Micheli e Barbara Minghetti, in passato, abbiamo fatto delle cose belle anche a Macerata. Sono sicura che in futuro ci saranno altre occasioni».