Il blitz per la Commissione Urbanistica,
Livi contro Iommi e Forza Italia:
«A rischio la stabilità della coalizione»
MACERATA - Mentre gli azzurri sperano che l'ex assessore ci ripensi e si dimetta dalla presidenza, l'esponente meloniano incalza: «La vicenda solleva inoltre un tema più ampio di affidabilità politica, perché è inevitabile che si apra una riflessione sulla tenuta e sulla futura stabilità dell'azione di governo»
di Luca Patrassi
Non bastano a Fratelli d’Italia le scuse della segretaria comunale di Forza Italia Barbara Antolini per chiudere il caso esploso con l’elezione di Silvano Iommi a presidente della commissione Urbanistica, blitz avvenuto con il sostegno decisivo dei consiglieri di opposizione e con beffa del presidente designato dalla maggioranza Simone Livi. Iommi ha detto che non si tratta di una questione politica, che si deve pensare soltanto al bene della città. Vogliamoci bene? Non esattamente. In Forza Italia prima hanno fatto trapelare l’idea di una espulsione immediata di Iommi ed ora prendono tempo nella speranza che Silvano Iommi possa ripensarci e dimettersi dalla presidenza della commissione Urbanistica conquistata al termine di una seduta che ha avuto momenti degni di una riuscita commedia all’italiana. Forza Italia ha convocato un direttivo per discutere la questione Iommi e verificare la linea dei tre consiglieri comunali, un paio dei quali non sembrano seguire la rotta dell’esecutivo Parcaroli.
Intanto è Simone Livi, presidente mancato, a tornare sull’argomento per attaccare Iommi e Forza Italia: «La candidatura di Simone Livi alla presidenza della Commissione Urbanistica – a scrivere è lo stesso esponente meloniano – era stata comunicata a Iommi dal suo capogruppo. Inoltre, nel corso di un incontro con lo stesso Livi dedicato a questo tema, Iommi non manifestò alcun dissenso, non avanzò obiezioni e non dichiarò l’intenzione di seguire una linea diversa. Se riteneva di non condividere la decisione della coalizione, avrebbe dovuto dirlo apertamente in quella sede. È altrettanto fuorviante trasformare questa vicenda in una discussione sulle competenze personali. Nessuno ha mai messo in dubbio l’esperienza o le capacità dei componenti della Commissione Urbanistica. In una commissione ogni consigliere contribuisce con il proprio bagaglio di conoscenze e con il proprio apporto alla qualità del lavoro collegiale. La scelta del presidente risponde innanzitutto a una valutazione politica, non tecnica».
Infine l’attacco a Forza Italia: «La vicenda solleva inoltre un tema più ampio di affidabilità politica, perché è inevitabile che si apra una riflessione sulla tenuta e sulla futura stabilità dell’azione di governo. Non sorprende che l’opposizione abbia colto questa occasione per mettere in difficoltà la maggioranza: rientra pienamente nel suo ruolo. Proprio per questo, però, chi appartiene alla coalizione dovrebbe evitare comportamenti che offrano all’opposizione l’opportunità di alimentare divisioni interne e indebolire il mandato ricevuto dagli elettori. Il punto, quindi, non è limitare la libertà di un consigliere, che resta pienamente garantita, ma richiamare ciascuno alla responsabilità politica che deriva dall’appartenenza a una coalizione di governo. La coerenza con gli impegni assunti davanti agli elettori non è un dettaglio formale: è il presupposto indispensabile per garantire stabilità amministrativa, credibilità istituzionale e la fiducia dei cittadini come obiettivi primari».
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Iommi mi raccomando, tieni duro e “Non ti curar di loro, ma guarda e passa”..
Non meritano niente sti soggetti improponibili..
Qualcuno ci spieghi perché per la città di Macerata la presidenza di Iommi non sia utile.
Sembra di vederli, i grandi maestri della commedia all’italiana, che da lassù benedicono la politica maceratese tutta.
I politici di una volta – quelli che avevano una formazione reale di studi storici, giuridici e politici, ma anche letterari e filosofici – avrebbero fatto buon viso a cattivo gioco, salvando pubblicamente la baracca con nonchalance piuttosto che col puntare i piedi; rimandando semmai a successive occasioni il ricambio del favore. Ma quelli erano politici con la “p” maiuscola ed anche con le “p.”…
Ci tocca rimpiangerli amaramente.
Forse il problema è proprio questo: ci capisce. E dopo avergli visto smontare la storia degli ettari in più per l’ospedale, magari temono che possa smontare anche il resto.
Architetto Iommi le sarei grato se evitasse di mollare la presa (poltrona) e tenesse duro. Abbiamo bisogno di persone competenti nei posti giusti.
In particolare Mario Monicelli plaude alle “zingarate” prodotte nei numerosi Atti di “Consiglieri Miei”, perché dice che prima lassù s’annoiava, ora invece si sente rinascere, è tutto esaltato e parla d’un’escalation istituzionale della commedia di costume.
Nell’universo di Macondo, secondo Márquez AI, il mito della “Politica con la P maiuscola”, universalmente diffuso nel contesto delle attuali tardodemocrazie,
corrisponde perfettamente a quello che s’incarna nella figura di Don Apolinar Moscote, il corregidor mandato dal governo centrale.
Verrebbe da commentare: “Sempre più Livi(do)”. Ne avrebbe ben donde: Due mandati da sindaco, quindi il decollo verso i più remunerativi scranni del consiglio regionale, decine e decine di sfilate a zonzo per le Marche in veste di “vice-tagliatore di nastri”. E adesso ‘sta “tortorata” tra capo e collo. Ce sinti cerqua?!?
Ma in tutta questa bagarre, IL “MINACCIATORE” DI DIMISSIONI DOV’È??