di Monia Orazi

Due gruppi di giovani si sono picchiati oggi pomeriggio verso le 17 a Matelica, ai giardini pubblici, sotto gli occhi di centinaia e centinaia di persone intente a recarsi alla fiera di Sant’Adriano: due ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso.

I due gruppi di contendenti, uno di ragazzi italiani e l’altro di stranieri, sono venuti alle mani incuranti di tutto e se le sono date di santa ragione, tanto che in diversi hanno riportato delle contusioni. Sono volati pugni e uno dei giovani è finito anche contro un lampione. La scena da tutti contro tutti a cui in tanti hanno assistito loro malgrado, in quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla domenica di settembre dedicata solamente alla tradizionale festa del patrono e alla passeggiata tra le bancarelle, è andata avanti per diversi minuti. Qualcuno nel frattempo ha pensato bene di avvisare i carabinieri, che sono arrivati in pochi minuti intervenendo per sedare la rissa. Ci è voluto diverso tempo prima che la situazione tornasse alla normalità, due ambulanze sono giunte sul posto e hanno condotto due ragazzi all’ospedale di Camerino. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Saranno i carabinieri a ricostruire gli esatti contorni della vicenda e ad accertare le responsabilità di chi ha scatenato la rissa.