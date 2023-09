Tanta partecipazione per l’inaugurazione della nuova sede civitanovese di Lucesoli & Mazzieri, storica concessionaria auto delle Marche. In via Martiri di Belfiore, 109 all’uscita della superstrada il gruppo aggiunge a Ancona, Osimo, Jesi anche questo nuovo riferimento in provincia di Macerata, confermandosi leader nelle Marche per i marchi Stellantis.

«Con questa estensione territoriale interpretiamo al meglio i cambiamenti del settore – spiega l’amministratore delegato Lorenzo Lucesoli – per offrire ad ogni cliente il meglio del settore automotive». Opel, Peugeot e Citroen sono i marchi presenti a Civitanova che si aggiungono a Fiat, Lancia e Alfa Romeo. La storia comincia nel 1976 ad Ancona con Peugeot e poi si estende negli anni a tutto l’universo Stellantis con otto mandati ai quali si aggiungeranno a breve anche i veicoli commerciali. Accanto al cliente, dal processo d’acquisto, alla vendita alla manutenzione, alla decisione del modello fino allo stagionale cambio di pneumatici. Prestigio, qualità, tecnologia e tradizione sono i valori che contraddistinguono Lucesoli e Mazzieri.

«Siamo un’azienda familiare che si è sviluppata con un’ottica manageriale. Due famiglie, cinque soci, tutti quanti in attività – ricorda il brand Manager Enrico Lucesoli – e questo è il nostro punto di forza» Mirco Savini è il responsabile della sede civitanovese: «Con questa nuova apertura e con i nuovi brand siamo all’avanguardia anche nel nuovo mercato dell’elettrico con offerte accessibili per tutte le fasce di mercato»