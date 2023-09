Tutta la comunità di Tolentino ha accolto per la prima volta il nuovo arcivescovo di Tolentino Rolandas Makrickas, che insieme al vescovo titolare Nazzareno Marconi e al padre provinciale degli Agostiniani Giustino Casciano ha celebrato la messa solenne per la festività di San Nicola da Tolentino.

Visibilmente emozionato, ha fatto il suo ingresso in basilica e ha poi presieduto la funzione religiosa alla presenza del sindaco Mauro Sclavi e delle più alte autorità cittadine civili, militari e ovviamente religiose. Fedeli e cittadini hanno riservato un’accoglienza particolarmente calorosa all’arcivescovo, nominato dal Papa lo scorso febbraio, che si è soffermato a salutare i presenti, dispensando sorrisi e strette di mano, che ha ricordato che anche in Lituania San Nicola è conosciuto e venerato dalla popolazione e che auspicato di tornare quanto prima per visitare e conoscere approfonditamente la storia e l’arte tolentinate.

Monsignor Makrickas è nato a Biržai, in Lituania, il 31 gennaio 1972. Ordinato presbitero il 20 luglio 1996 per la Diocesi di Panevėžys, dal 1996 al 2001 è stato sottosegretario della Conferenza episcopale lituana e responsabile del Comitato nazionale del Grande giubileo del 2000. Ha conseguito il dottorato in Storia ecclesiastica presso la Pontificia università gregoriana a Roma nel 2004. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2006, ha prestato la sua opera alle rappresentanze pontificie in Georgia, in Svezia, negli Stati Uniti e in Gabon e alla sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la Basilica papale di Santa Maria Maggiore. Oltre al lituano, conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il russo e lo spagnolo.