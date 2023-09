Un lupo a Porto Recanati (Video)

Ancora lupi vicino alla costa a Porto Recanati. Questa volta ad avvistare e filmare un esemplare è stato il consigliere comunale di Civitanova Gianluca Crocetti insieme a Roberto Bottigoni.

Il lupo passeggiava indisturbato per i campi della zona industriale di Porto Recanati, ha attraversato la strada Regina schivando le auto (in un momento di poco traffico) e ha continuato il suo cammino verso Porto Potenza. Gli avvistamenti di lupi a bassa quota e vicino al mare sono sempre più frequenti e, se da un lato sono bei momenti da filmare con curiosità e stupore, dall’altro destano preoccupazione specialmente per i residenti e per chi ha bestiame e animali da cortile