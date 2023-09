Ci sarà anche il gruppo medico Associati Fisiomed in prima fila all’evento benefico per aiutare l’area colpita dal terremoto del 2016. Giovedì prossimo allo stadio della Vittoria di Tolentino (alle 20,45) si giocherà l’incontro tra Nazionale italiana cantanti e i Cuori Sibillini, formazione composta da vecchie glorie dello sport, sindaci, assessori e industriali locali. La partita è il cuore della manifestazione “Rinascere insieme” che ha lo scopo di sostenere i territori devastati dal sisma del 2016. I fondi ricavati saranno utilizzati per ripartire dopo l’emergenza sisma e saranno devoluti ai comuni del cratere sismico per la realizzazione di centri e interventi per i giovani.

Fisiomed darà vita ad una partnership non solo formale ma attiva, perché metterà a disposizione i suoi fisioterapisti, una piccola fetta dei quasi 200 specialisti che la grande realtà di sanità privata può schierare sui “suoi campi”, vale a dire nelle cinque sedi dislocate tra Tolentino, Sforzacosta (due), Corridonia e Civitanova.

«Sono nato a Tolentino e sono legato alla città dove oltretutto abbiamo una nostra struttura – dice l’amministratore di Fisiomed Enrico Falistocco – quando ci è arrivata la proposta, chiaramente un po’ inedita, abbiamo accettato con piacere. Fisiomed da anni è sponsor di numerose realtà sportive del Maceratese, è radicata e vicina al mondo giovanile, pertanto non potevamo mancare ad un evento che, grazie allo sport, consentirà di intervenire a favore dei ragazzi e del territorio. Ci saremo con i nostri fisioterapisti per massaggi, cure e eventuali criticità non essendo i giocatori veri atleti. Io in campo? Se mi verrà chiesto senz’altro, ho sempre fatto sport e l’ho sempre amato. Sarà bello poter incontrare e conoscere di persona artisti che ci hanno fatto emozionare con le loro canzoni. Comprate i biglietti e venite allo stadio».