Volatile resta folgorato sul traliccio della linea elettrica generando un cortocircuito: mezza Tolentino al buio. E’ questo il motivo alla base del blackout che dalle 19 circa di oggi ha fatto rimanere al buio mezza città. A seguito di diverse segnalazioni arrivate da più zone della città gli operai della municipalizzata Assm sono prontamente intervenuti per cercare il guasto. Dopo aver controllato tutte le cabine elettriche che però non avevano riportato danni (ipotizzati a seguito del temporale nel pomeriggio), sono riusciti ad individuare il problema in zona San Giuseppe. Lì un grosso volatile è rimasto folgorato mandando in cortocircuito una delle due linee cittadine, la numero 2. Alle 21 il problema è in via di risoluzione e in breve tempo l’energia elettrica dovrebbe tornare in tutta Tolentino.

(Fr. Mars.)