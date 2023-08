Visita a Tolentino per l’attrice Sara Ricci, che stamattina ha visitato il teatro Vaccaj accompagnata dall’assessore Fabiano Gobbi, dal regista e attore Saverio Marconi, dal direttore del Politeama Massimo Zenobi e da Ada Borgiani.

L’incontro ha consentito di poter parlare dei tanti spettacoli in programma e che vengono messi in scena al Teatro Vaccaj, che è particolarmente piaciuto alla Ricci, la quale ha auspicato di potersi esibire proprio sul palcoscenico tolentinate e di fronte ad un pubblico che sa essere tanto competente quanto appassionato proprio grazie alla storica attività teatrale svolta da Marconi e dalla Compagnia della Rancia. All’attrice è stato donato il volume dedicato alla storia e al restauro del Vaccaj.

Sara Ricci è in questi giorni nel Maceratese in quanto è stata la madrina d’onore della rievocazione motoristica “Chienti e Potenza” e non ha voluto perdere l’occasione per incontrare sia Saverio Marconi che Massimo Zenobi, che aveva già avuto modo di conoscere per motivi di lavoro precedentemente. «E’ stato un piacere accompagnare Sara Ricci – ha detto l’assessore Fabiano Gobbi – che ha apprezzato il nostro territorio e le nostre bellezze paesaggistiche. Speriamo che ritorni a trovarci per completare il giro turistico della nostra città e magari per la messa in scena di un suo spettacolo».