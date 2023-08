L’opposizione chiama in causa la Corte dei Conti per la vicenda dell’impianto fotovoltaico della scuola media Leonardo Da Vinci a Potenza Picena, installato nel 2017 in occasione della ristrutturazione del plesso e ad oggi non ancora allacciato alla rete.

A formulare l’esposto i gruppi consiliari di Partito Democratico, Civico 49 e Movimento 5 Stelle che, dopo aver ricostruito la questione consultando gli atti amministrativi susseguitisi negli anni, hanno ritenuto di sottoporre le responsabilità alla verifica della Corte. «Un vero e proprio danno erariale al Comune di Potenza Picena e quindi ai suoi cittadini – sottolineano i tre gruppi di opposizione in una nota congiunta – nel 2017, in occasione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio, fu realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19 kW e di importo di oltre 30 mila euro. Tra dimenticanze e iniziative inconcludenti delle amministrazioni Acquaroli prima e Tartabini poi arriviamo ad oggi, agosto 2023, con l’impianto non ancora allacciato alla rete, con conseguente mancata riduzione dei costi a carico della cittadinanza e probabile assenza di interventi di manutenzione dell’impianto realizzato e mai sfruttato. Tutto questo in anni in cui l’attenzione alla produzione di energia pulita e rinnovabile per contrastare i drammatici cambiamenti climatici e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili è di estrema attualità e vede una sensibilità sempre crescente delle istituzioni e dei cittadini. La giunta Tartabini-Casciotti colleziona un ulteriore fallimento e anche in questo caso, invece di dare il buon esempio, non fa che scrivere una nuova pagina di inefficienza e di cattiva amministrazione. Speriamo almeno che la stessa storia non si ripeta anche nella nuova scuola elementare di Porto Potenza, inaugurata ad inizio aprile 2022 e con l’impianto fotovoltaico realizzato e non ancora allacciato alla rete per tutto l’anno scolastico 2022/2023. Riusciranno i nostri eroi a farlo entrare in funzione per l’imminente inizio del prossimo anno scolastico?».