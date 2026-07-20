Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Pioraco: una giovane arrampicatrice è rimasta infortunata dopo una brutta caduta mentre era impegnata nella progressione su una via. La ragazza è precipitata per circa quattro-cinque metri subito dopo aver superato l’ultimo rinvio. Fondamentale l’intervento del compagno di cordata, che è riuscito a mantenerne il controllo e a calarla in sicurezza fino alla base della parete.

Lì la ferita è stata raggiunta dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Marche; riscontrati un trauma facciale e diversi traumi agli arti superiori, i soccorritori l’hanno immobilizzata sulla barella Lecco per poi trasportarla a spalla fino alla strada asfaltata tramite la tecnica della barella portantina. Per velocizzare le operazioni è stata fatta intervenire anche l’eliambulanza che tuttavia non ha potuto effettuare il recupero diretto al verricello a causa della conformazione particolarmente impervia dell’area e della pericolosa presenza di cavi dell’alta tensione. Il tecnico di elisoccorso è stato quindi sbarcato in una zona più aperta poco distante, mentre l’elicottero ha ripiegato per l’atterraggio a Castelraimondo. Una volta sulla sede stradale, la paziente, insieme al tecnico di elisoccorso e all’equipe sanitaria, è stata trasferita in ambulanza fino al punto di sosta del velivolo, dove la giovane è stata infine affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale.