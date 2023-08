di Mauro Giustozzi

“Dai Sibillini alle Ande” è il leit motiv della 15esima edizione di “Sibillini e dintorni” con rievocazione storica del circuito della Vittoria che irrompe come tradizione a fine agosto, che toccherà cinque comuni della provincia con l’evento speciale di chiusura nel segno della solidarietà e delle beneficenza con la performance dell’eccezionale Héctor Ulises Passarella, uruguaiano, genio del bandoneón e interprete della colonna sonora de “Il postino”, premio Oscar nel 1996 e maceratese acquisito visto che risiede in città da molti anni, e un altro spezzone di spettacolo che sarà affidato all’Orchestra di fiati “Insieme per gli altri”.

A presentare questa edizione di “Sibillini e dintorni”, manifestazione organizzata dalla Scuderia Marche e patrocinata dal comune di Macerata e dalla Regione sono stati stamattina all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti il sindaco Sandro Parcaroli, l’assessore al Turismo ed Eventi Riccardo Sacchi, il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli, il direttore della “Sibillini e dintorni” Massimo Serra, la presidente della Croce Rossa Macerata (charity partner) Rosaria Del Balzo Ruiti e il regista dello spettacolo che andrà in scena in arena sabato prossimo, dal titolo appunto “Dai Sibillini alle Ande”, Franco Bury. Il percorso della 15esima edizione, dal 23 al 26 agosto, si snoda su quattro giorni, coprendo circa 230 km attraverso le strade incantevoli della provincia di Macerata. Le vetture d’epoca procedono a velocità adeguata alle loro caratteristiche, circa 35 km/h, affrontando con calma le salite collinari e permettendo agli appassionati di ammirarle lungo tutto il tragitto.

L’edizione 2023 vedrà come partner i comuni di Macerata, Fiastra, Urbisaglia, Apiro e Appignano, con passaggi presso il lago di Fiastra, l’abbazia di Urbisaglia e il lago di Castreccioni. Durante i tre giorni dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a visite culturali ed enogastronomiche, contribuendo alla promozione turistica del territorio.

«Avremo l’onore di ospitare in città il circuito storico della Vittoria che è all’interno del programma di questa manifestazione e che rappresenta un momento molto atteso in città e non solo dagli appassionati di auto storico tra i quali il sottoscritto – ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli – Piazza della Libertà sarà la conclusione del circuito e poi in piazza Mazzini il giorno dopo si potranno ammirare queste vetture che hanno fatto davvero un’epoca dell’automobilismo. Ci sarà anche spazio alla solidarietà ed alla beneficenza con lo spettacolo che volentieri ospitiamo nel nostro Sferisterio che sarà la degna conclusione di una quattro giorni che vedrà Macerata e l’intera provincia essere al centro dell’attenzione».

“Sibillini e dintorni” prevede la partecipazione solo di auto costruite prima del 1945: saranno 40 gli equipaggi partecipanti. Un museo mobile come ama definirlo il direttore della manifestazione Massimo Serra. Non è solo un omaggio alle vetture storiche, ma è anche un evento culturale e filantropico che si prefigge di raccogliere fondi per la Croce Rossa. «Questa manifestazione è nata non solo come una sfilata di auto storiche ma soprattutto per fare beneficenza – afferma Massimo Serra – il 23 giungeranno tutti gli equipaggi a Macerata, in particolare sei auto che provengono dalla Bretagna, macchine molto antiche che faranno migliaia di chilometri pur di essere presenti. Tra le tappe quella di Fiastra dove vedremo il lago, poi le bellezze di Urbisaglia e della sua abbazia, quindi saliremo verso il monte San Vicino per raggiungere il lago di Castreccioni. Venerdì l’attesissimo circuito della Vittoria con le auto che partiranno da corso Cavour per raggiungere piazza della Libertà percorrendo in senso inverso al normale via Garibaldi e via Crescimbeni. Sabato mattina saremo ad Appignano ospiti di Luguminaria per assaggiare le specialità dei legumi della nostra terra per arrivare alla serata con la straordinaria performance di Héctor Ulises Passarella, un artista di caratura internazionale che sarà seguito in arena dalla presenza sia dell’ambasciatore dell’Uruguay in Italia che dal Ministro della Cultura di quel Paese». Il programma prevede l’arrivo dei mezzi il 23 agosto, seguiti da un viaggio verso il lago di Fiastra il 24 agosto, la visita di Apiro il 25 agosto e una giornata conclusiva ad Appignano il 26 agosto.

«La Croce Rossa è sempre presente a “Sibillini e dintorni” – ha sottolineato la presidente Rosaria Del Balzo – ed il 25 ci sarà il premio alla macchina più bella, quella che avrà dato più emozione e pathos, diciamo pure non un premio tecnico ma che viene dal cuore. L’appello è alla generosità dei maceratesi visto che la raccolta fondi verrà devoluta in beneficenza verso quelle persone e famiglie della nostra comunità che sono più in difficoltà. Ricordo che lo spettacolo è gratuito, è necessaria la prenotazione, poi ci affidiamo al buon cuore dei concittadini che doneranno attraverso la busta Cri che verrà consegnata assieme ai biglietti di ingresso, tagliandi che sarà possibile ritirare a partire da sabato mattina nella biglietteria dello Sferisterio».

Fausto Tronelli, presidente della Scuderia Marche ha ricordato come «questa affascinante manifestazione motoristica storica, che attraversa i suggestivi percorsi da Macerata fino ai colli Sibillini, è parte integrante del rinomato Asi Circuito Tricolore» mentre l’assessore Riccardo Sacchi ha tenuto a ribadire come «questo genere di manifestazione promuova quel turismo lento che consente di apprezzare ed ammirare le eccellenze paesaggistiche e architettoniche dei nostri territori culminando in quel circuito storico della Vittoria che riporta con la mente ai ricordi del passato. Infine la presenza di un artista impareggiabile come Héctor Ulises Passarella è la ciliegina sulla torta, visto anche che si tratta di un’artista internazionale molto noto che ha scelto di vivere a Macerata». Per prenotare il proprio biglietto gratuito si può chiamare uno dei seguenti numeri: 339 1460160 o 331 8439790 oppure all’indirizzo [email protected].