Un classico dell’estate portopotentina: nudisti a prendere il sole sulla spiaggia libera nei pressi dell’ex Babaloo e cani lasciati liberi di scorrazzare sulla battigia. E un altro classico si è materializzato nella giornata di sabato, quando in riva al mare sono entrati in azione i vigili urbani.

Una pattuglia di Polizia locale ha ricevuto una chiamata dal 112 dei carabinieri, visto che più cittadini avevano segnalato la presenza di nudisti e di cani che stavano facendo il bagno nella zona. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato e sanzionato sei persone: quattro nudisti per violazioni dell’ordinanza sindacale in materia e due proprietari di cani per il mancato rispetto del regolamento comunale che vieta l’accesso agli animali in spiaggia (segnalato in loco con appositi cartelli).

«Regolamento, peraltro votato all’unanimità dal consiglio comunale, che si rifà a quello della Regione Marche – fa sapere l’amministrazione comunale in una nota – la Polizia locale ha fatto, dunque, il proprio dovere applicando le norme vigenti in materia che, al contrario, avrebbe portato ad una omissione. Va segnalato che il regolamento comunale sopracitato ha avuto da questa amministrazione delle modifiche che hanno tolto restrizioni precedentemente adottate, le quali vietavano l’accesso ai cani anche al guinzaglio nelle piazze principali, nelle vie centrali e sul lungomare. La sensibilità e l’attenzione all’argomento da parte del Comune è evidenziata anche dall’adozione del progetto contro l’abbandono dei cani e al randagismo e dalle diverse manifestazioni dedicate agli animali organizzate o patrocinate dall’amministrazione comunale. Inoltre, per la prima volta, è stato realizzato uno sgambatoio pubblico. Si sta lavorando per individuare spazi, anche demaniali, e procedure utili per rendere ancora più accessibile il nostro territorio agli animali da affezione».

Da anni (la prima ordinanza per vietare il nudo integrale in spiaggia risale al 2012 con l’allora sindaco Sergio Paolucci) molti hanno scelto il litorale nord di Porto Potenza per eliminare non solo t-shirt e pantaloncini ma anche il costume da bagno, facendo leva sul fatto che si tratti di una zona decisamente meno frequentata rispetto a quelle dei centri abitati.

(Ma. Pa.)