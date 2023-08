È finito il conto alla rovescia in casa Cbf Balducci Helvia Recina Macerata per il via alla stagione 2023/2024, che vedrà le arancionere protagoniste nel campionato di Serie A2 femminile. Archiviata la prima storica avventura dello scorso anno nel massimo campionato e a distanza di oltre quattro mesi dall’ultima gara ufficiale al Banca Macerata Forum, per le ragazze di coach Stefano Saja è giunto il momento di ritrovarsi ed iniziare la preparazione verso l’esordio in regular season, previsto per l’8 ottobre in casa contro la formazione veneta di Montecchio Maggiore.

Domani alle 18.15 è in programma il raduno di dirigenza, squadra e staff prima al Banca Macerata Forum per un primo contatto e poi per la cena di benvenuto, un momento conviviale per dare il via alla nuova avventura. A rispondere alla prima chiamata saranno 12 atlete su 13: mancherà soltanto all’appello l’opposta finlandese Piia Korhonen, impegnata proprio in questi giorni nei Campionati europei con la maglia della sua Nazionale. Tutte le altre ragazze della rosa arancionera saranno invece presenti: le palleggiatrici Asia Bonelli ed Alessia Masciullo, l’opposta Federica Stroppa, le schiacciatrici Alessia Bolzonetti, Alessia Fiesoli, Giorgia Quarchioni ed Arianna Vittorini, le centrali Federica Busolini, Giada Civitico ed Alessia Mazzon, i liberi Giulia Bresciani ed Aurora Morandini.

La giornata di sabato sarà invece dedicata ai test clinici di rito e ai colloqui individuali con lo staff tecnico e medici arancionero. Dopo la domenica di pausa, da lunedì sarà il momento dei primi allenamenti al Banca Macerata Forum: nella prima giornata in programma una seduta di pesi al mattino e di tecnica nel pomeriggio.

«In questi giorni stanno arrivando tutte le ragazze che fanno parte della rosa – dice il presidente della Hr Volley, Pietro Paolella – inizia una stagione che vogliamo vivere intensamente, sappiamo che ci sono molte squadre competitive e attrezzate come noi, sarà un bel duello. Ci auguriamo che il pubblico si possa divertire e proveremo ad offrire un bello spettacolo, dopo un anno difficile come quello appena trascorso. Ci lasciamo alle spalle un’esperienza che ci ha insegnato tante cose e che ha evidenziato diversi errori involontariamente commessi che ci hanno spinto a cercare di migliorare e perfezionarci. Chiaramente faremo di tutto per poter fare in modo di tornare quanto prima nella massima categoria».