di Luca Patrassi

Le regole, quando ci sono, sono fatte per gli altri. Le segnalazioni fotografiche odierne confermano che per alcuni siamo ancora ai tempi del Marche del Grillo (ctr “Io sono io e voi non siete un…”). Si parte da Cingoli dove viene segnalato – non solo alla redazione ma anche ad altri soggetti istituzionali che saranno sicuramente intervenuti – un parcheggio sopra un marciapiede in modo tale da renderlo impercorribile costringendo i pedoni a passare in strada, peraltro stretta. Siamo in Via Sant’Esuperanzio, la foto è stata scattata ieri mattina, di fronte c’è il parcheggio di un supermercato, poche decine di metri dopo c’è un parcheggio pubblico, ciò nonostante chi era alla guida del mezzo – della Ast di Ancona – ha pensato di parcheggiare ostruendo il marciapiede. Ancora più grave il fatto che il mezzo sia di un ente pubblico, un parcheggio che non farebbe nemmeno l’autista di un’ambulanza in emergenza.

Altro tipo di infrazione quella colta dal nostro lettore sulle strade di San Severino: qui siamo alle prese con un Ape Piaggio con latta di benzina sul retro, peraltro anche sporgente, e collegata con una serpentina verde per garantire il “regolare” afflusso al mezzo. Se il dipendente dell’Ast di Ancona, quello della foto, dovesse incontrare il tipo su Ape è possibile – se nelle sue competenze – gli faccia un verbale, le regole vanno rispettate.