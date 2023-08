Ennesimi episodi di cronaca in piazza Nazario Sauro a Macerata.

Un 22enne trovato a terra ubriaco e sanguinante ha declinato le sue generalità ai carabinieri, risultate completamente diverse rispetto a quelle fornite la prima volta nel marzo del 2022, alla Polizia di Trapani, una volta entrato irregolarmente nell’Unione Europea. Il giovane, domiciliato a Macerata, è stato denunciato per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o qualità personali.

Alcuni giorni dopo i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato per inosservanza del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Macerata un 26enne di Appignano. Controllato, sempre in piazza Nazario Sauro, è risultato destinatario del provvedimento valido per tre anni ed emesso ai primi di luglio dal questore di Macerata.

Tornando al primo episodio, i fatti sono avvenuti la notte del 28 luglio ma solo oggi se n’è avuta notizia. Il giovane è stato rinvenuto a terra ubriaco e sanguinante da un equipaggio del Nucleo Radiomobile, intervenuto nella piazza di fronte allo Sferisterio in seguito di una lite tra persone. Ha dichiarato ai militari di non ricordare cosa gli fosse accaduto e di non essere in possesso di documenti di riconoscimento, ma declinava le proprie generalità. Dopo una rapida visita al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per medicare le ferite al volto è stato accompagnato in caserma e sottoposto ai relativi accertamenti per l’identificazione. Dai risultati emersi dal foto-segnalamento è emerso che il ragazzo tunisino aveva fornito le proprie generalità completamente diverse rispetto a quelle fornite la prima volta, nel marzo del 2022, alla Polizia di Trapani al momento del suo ingresso irregolare nell’Unione Europea. La sua posizione è stata segnalata all’ufficio Immigrazione della questura.

I militari del Radiomobile hanno svolto controlli anche su strada e denunciato per guida in stato di ebbrezza un 31enne di Visso che nel corso della notte del 30 luglio è stato fermato a Corridonia, località Colbuccaro, mentre era alla guida della sua autovettura. Sottoposto a verifica con l’etilometro aveva un tasso alcolemico pari a 1,31 grammi/litro. La patente di guida è stata ritirata.

Infine, lo scorso due agosto, i carabinieri della stazione di Macerata hanno eseguito un’ordinanza di ripristino della misura cautelare in carcere, emessa lo stesso giorno dal Gip. Arrestato un 49enne residente nel capoluogo che era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare dal 31 luglio, dopo la scarcerazione dal carcere di Ancona dove era stato ristretto lo scorso 8 maggio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare per violazione della normativa sugli stupefacenti. Il provvedimento di ripristino della misura eseguita è scaturito dopo una segnalazione da parte dei militari della stazione operante circa l’accertamento dell’inidoneità del luogo di detenzione domiciliare e dell’inosservanza delle prescrizioni imposte alla persona interessata. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato portato in carcere ad Ancona.