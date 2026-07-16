Big match ai blocchi di partenza della regular season per la Lube Civitanova. Esordio in Veneto contro Rana Verona il 18 ottobre 2026. Prima sfida casalinga in programma il 25 ottobre, nel secondo turno contro Pallavolo Padova. Terzo confronto il primo novembre in Piemonte sul campo di Cuneo Volley. A dicembre turno di Santo Stefano tra le mura amiche contro Rana Verona.

Questo il programma diramato dalla Lega Pallavolo Serie A, che nel pomeriggio di oggi, proprio sul finale della tre giorni del volley mercato, ha presentato ufficialmente l’82esimo campionato di serie A. Riproposto per la seconda stagione di fila un calendario asimmetrico, in cui le partite del girone di ritorno non seguono lo stesso ordine delle gare di andata. Quattro i turni infrasettimanali. Introdotti i play out per le squadre che non prenderanno parte ai play off.

Il sipario sulla nuova stagione si è alzato alle 14,30 con il consueto evento di gala allo Zanhotel & Centergross a Bentivoglio di Bologna per svelare i calendari. Il giornalista Rai Maurizio Colantoni, affiancato da ospiti istituzionali e artisti, hanno premiato le squadre per poi introdurre il cammino dei 12 team iscritti alla massima serie. Tra le novità di giornata l’elezione del nuovo presidente della Lega Pallavolo Serie A, ovvero Claudio Durigon, senatore, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’ex presidente Massimo Righi che ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

Il tecnico biancorosso Giampaolo Medei ha commentato a caldo il calendario della regular season: «Un inizio col botto. Debuttiamo a Verona per un remake della semifinale scudetto. Nelle prime cinque giornate ci aspettano tre trasferte e tutte avversarie da prendere con le pinze. Non solo il viaggio in Veneto, che avrei preferito affrontare più avanti, ma i blitz a Cuneo, poco agevole anche logisticamente, e a Milano, campo dove storicamente abbiamo sempre dovuto sudare. D’altronde la massima serie italiana è sempre impegnativa». Tra la Superlega Credem Banca e la fase a gironi della Cev Champions League i vicecampioni d’Italia avranno degli esordi di fuoco. «Sarà importante partire bene per noi – afferma l’allenatore cuciniero –, in modo da lavorare con maggiore tranquillità e consolidare i nostri meccanismi. Dovremo sfruttare al massimo i turni casalinghi e crescere partita dopo partita».

Rinnovo triennale per la partnership tra la Lega Pallavolo Serie A e Credem Banca. In sala una delegazione della Lube Volley composta dall’amministratore delegato e vicepresidente Albino Massaccesi e il direttore sportivo Marko Podrascanin. Sarà premiato all’esordio casalingo in regular season lo schiacciatore biancorosso Alex Nikolov, miglior realizzatore della stagione regolare e vincitore del premio di lega “Andrej Kuznetsov”. Premio Stracca per il miglior ufficio stampa della Superlega Credem Banca alla Cucine Lube Civitanova.