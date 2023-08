Rokka Festival a Mogliano

Sabato e domenica il Comune di Mogliano, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Lucaroni, organizza Rokka Festival – musica rock alla Rocca. L’evento sarà a ingresso gratuito. Sabato alle 21.30, la band dei Cross Roads si esibirà con uno show che ripercorre la storia della chitarra elettrica. Domenica sempre alle 21.30, i Recidivi, tribute band di Vasco Rossi, saliranno sul palco per un’esibizione che farà rivivere i grandi successi del rocker italiano. In entrambe le serate, sarà possibile gustare deliziosi cocktail o birra fresca e sarà attivo uno stand gastronomico.