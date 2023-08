Malleus, musicista e compositore, uno dei maggiori amanuensi d’Europa, divenuto famoso alla stampa internazionale anche per aver costruito da nuovo un vero e proprio Castello in stile del ‘400 italiano, sede del suo Scriptorium a Recanati, annuncia una nuova data del suo celebre concerto multisensoriale “Opera Totale”. L’appuntamento è per venerdì alle 21 nella suggestiva scenografia del suo Castello Malleus.

Un viaggio interiore tra le pieghe dello spazio e del tempo, negli angoli più remoti dell’anima, dove la musica del maestro recanatese entra profondamente e porta alla luce le emozioni più nascoste, generando una vera e propria catarsi purificatrice. Un’opera speciale in cui ogni partecipante diventa protagonista al centro dell’Opera stessa e vive un percorso di crescita interiore di cinquanta minuti, aperto dalla luce di una sola candela, portale d’ ingresso dell’intenso viaggio interiore. Un’opera senza tempo e indefinibile nel suo genere musicale, dove il suo grande potere emozionale deriva dalle forti motivazioni spirituali contenute, dallo spessore compositivo e dalle tecniche innovative con cui è stata registrata. Malleus acquistò appositamente il computer australiano Fairlight serie III con i suoi 40.000 suoni archiviati, grazie ai quali ha realizzato la sensazione filmica della musica che si avverte appena il concerto inizia. Un’opera che Màlleus ha registrato in Dolby Surround nei suoi studi di Recanati in due anni consecutivi di lavorazione, coinvolgendo nelle registrazioni più di 200 persone tra orchestre, corali, attori, musicisti e gruppi di ricerca spirituali, ma che per chiari motivi di complessità effettistica e strumentale non può essere eseguita la vivo. Per rendere reale la tridimensionalità del suono e per godere appieno delle emozioni, l’opera viene diffusa con un imponente impianto audio Dolby Surround 5.1 Meyer Sound che permette all’ascoltatore di essere al centro della musica e di entrare in risonanza, vibrando con la musica stessa, in un’esperienza completamente immersiva. La musica dell’ Opera totale” principale conduttrice del viaggio avvolge completamente lo spettatore che ad occhi chiusi viene inebriato da profumi e odori naturali appositamente studiati sulle note dell’Opera, uno speciale. Organo di profumazione irradia in sala fragranze, odori e dei grandi ventilatori creano la sensazione del vento. Tra gli effetti più eclatanti del Concerto, c’è quello del temporale: Màlleus ha costruito una speciale macchina in grado di creare una vera e propria pioggia, delicata e non invasiva, ma vera acqua che cade.