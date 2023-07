L’evento più colorato dell’anno sbarca a Civitanova. Domenica, dalle 15 alle 20, nella la spiaggia libera (tra le concessioni “Attilio” e “Veneziano”) del lungomare nord, si svolgerà il “Color day” evento organizzato dall’Assoitalia Aps e patrocinato dal Comune.

Il Color day prende spunto dall’Holi Festival che si tiene in primavera in India, dedicato ai colori e all’amore. Si tratta di un’antica festa religiosa induista diventata popolare nel mondo indù, in molte parti dell’Asia meridionale ed anche al di fuori dell’Asia. All’ingresso sarà distribuita a tutto il pubblico una speciale polvere colorata del tutto innocua (perché prodotta con l’impiego di sostanze vegetali derivante da prodotti di derivazione cosmetica e perfettamente biodegradabili che non causano alcun danno all’ambiente, non macchiano e possono essere usati anche su sabbia e nei pressi di acque marine). Al momento stabilito saranno liberate nel cielo queste polverine, generando quell’emozionante effetto caratteristico di questo party esclusivo. L’ingresso è gratuito