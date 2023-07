Tre patenti ritirate ad altrettanti automobilisti che si erano messi alla guida con tassi alcolici oltre due volte il limite. Lo scorso fine settimane i carabinieri del Nucleo radiomobile di Macerata e della stazione di Cingoli svolto controlli lungo le strade mirati a evitare l’ubriachezza alla guida. I militari hanno fermato, a Pollenza, una Fiat Punto con al volante un maceratese di 39 anni. Sottoposto ad accertamento con l’etilometro, l’uomo aveva un tasso di alcol di 1,05: gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato. Lo stesso è accaduto ad un 27enne di Appignano, denunciato dai carabinieri di Cingoli per guida in stato di ebbrezza. Il giovane si era messo alla guida della sua auto con un valore di alcol nel sangue di 1,24 grammi per litro. Il terzo a cui hanno ritirato la patente e con tanto di denuncia è un 64enne di Corridonia. I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno notato che l’uomo aveva una guida incerta e lo hanno fermato, a Corridonia. Gli hanno fatto l’etilometro e aveva un tasso alcolico doppio rispetto al limite di legge.