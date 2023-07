Completata dopo 4 giorni di lavoro della ditta “Sfg di Scarponi Ivano &C”. la riasfaltatura delle corsie di immissione sulla strada statale 361 a Passo di Treia all’altezza del tratto meglio noto come lottizzazione Lube, molto malmesse anche a causa del traffico pesante che in questi anni l’ha interessata. I lavori hanno anche consentito di migliorare il sistema fognario sottostante che raccoglie tutte le acque meteoriche che provengono da monte e che le piogge torrenziali di questi ultimi periodi avevano messo in crisi.

L’intervento sarà concluso a breve, secondo i tempi tecnici che impongono un breve periodo di maturazione dell’asfalto, con una nuova segnaletica orizzontale e verticale, in attesa che anche l’Anas, come promesso, riasfalti tutto il tratto Treiese della 361, da Santa Maria in Selva alla località Berta. «Un grazie particolare al nostro ufficio tecnico per il buon lavoro svolto – ha detto il sindaco Franco Capponi – alla ditta Sgf e ai suoi dipendenti che in un periodo di intenso caldo hanno lavorato incessantemente con materiali altrettanto infuocati».