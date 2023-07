Ha l’obbligo di soggiorno a Porto Recanati, lo riconoscono come uno dei partecipanti ad una rissa avvenuta in un locale del lungomare nord di Civitanova: arrestato un 25enne. Il giovane Abdelmalek Malek, originario di Loreto, residente a Porto Recanati, era già finito in manette la scorsa settimana per spaccio di droga (operazione della Squadra mobile). Questa volta ad arrestarlo sono stati i carabinieri della Compagnia di Civitanova che stavano svolgendo indagini su di una rissa avvenuta il 4 luglio scorso alla discoteca Bamboo di Civitanova.

Il giovane, secondo gli investigatori, si sarebbe allontanato da Porto Recanati, dove, in base alla misura della Sorveglianza speciale a cui era sottoposto, dovevano soggiornare. Invece si è allontanato ed è stato individuato come uno dei partecipanti ad una rissa avvenuta a Civitanova. Il giovane è finito in manette ieri con un blitz dei carabinieri all’Hotel House, dove vive il 25enne. Oggi si è svolta la convalida dell’arresto al tribunale di Macerata. Il 25enne, difeso dall’avvocato Alessandro Brandoni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Federico Simonelli ha disposto gli arresti domiciliari e convalidato l’arresto. Rinvio al 14 settembre per proseguire la direttissima (sia per questo arresto che per quello della settimana scorsa).

Sempre i carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno denunciato un 38enne dell’Alto maceratese per la violazione del provvedimento di foglio di via obbligatorio da Civitanova: l’hanno trovato che camminava sul lungomare.

(redazione CM)