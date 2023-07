Irene Grandi a Montecassiano

Concerti, l’omaggio a De Andrè, l’emozionante Notte dell’Opera e le magiche atmosfere della Corale Piero Giorgi. Cala il sipario sul Montecassiano Music Festival e il borgo ora si prepara ad accogliere il Macsi Festival, con l’appuntamento clou il concerto di Irene Grandi.

A dare il via alla 5^ edizione del Montecassiano Music Festival, appuntamento di musica che vede protagoniste le associazioni musicali locali, è stato un ospite internazionale, il violinista Vadim Tchijik e a seguire il bellissimo concerto del Quartetto Dei Fiesole. La settimana è proseguita con lo spettacolo del maestro Massimiliano Luciani e l’Associazione Musica e Territorio con un bellissimo omaggio a Fabrizio De André. Sul palco hanno infatti portato uno degli album più emozionanti di sempre “La buona novella” regalando al numeroso pubblico uno spettacolo unico. Venerdì una splendida “Notte all’Opera” con la bravissima Banda Filarmonica Comunale Piero Giorgi diretta egregiamente dal maestro Osvaldo Bracalenti in collaborazione con la Scuola di danza Arabesque e la partecipazione del soprano Noemi Umani e del tenore Roberto Jachini Virgili. A concludere l’edizione 2023 è stata la Corale Piero Giorgi che ha regalato magiche atmosfere sulle ali del Musical. «L’Amministrazione comunale – ha commentato l’assessore alla Cultura Ilaria Matteucci – è molto soddisfatta dell’affermazione del Montecassiano Music Festival e dell’ottimo lavoro che le associazioni musicali stanno portando avanti. Un ringraziamento va a tutti i volontari della Pro Loco Montecassiano e del Mas per il loro indispensabile contributo dato in queste serate. Ma l’estate Montecassianese è ancora lunga e ci aspettano tanti altri appuntamenti a partire dal Macsi festival (Montecassiano, Arte, cultura, scienza, innovazione) nella splendida piazza Unità d’Italia».

Sabato 29 luglio si inizia con il concerto di Irene Grandi “Io In Blues” (prezzo unico di 20 euro più prevendita, biglietti acquistabili sul circuito Ciaotickets. Info 0733.290483 / 393.207404643), lunedì 31 luglio Fiabafobia di Arianna Porcelli Safonov (prezzo unico di 20 euro più prevendita, biglietti acquistabili sui circuiti Ciaotickets e TicketOne on line e punti vendita autorizzati. Info 392.4450125). Martedì 1° agosto La Compagnia di Musicultura porterà in scena lo spettacolo “Che sarebbe di noi senza canzoni” (ingresso gratuito); domenica 6 agosto Comedy Ring, il primo spettacolo in Italia che vede il coinvolgimento su un unico palcoscenico degli attori e dei comici dei programmi TV “Camera Cafè”, “Zelig”, “Colorado” e “Eccezionale Veramente” che si danno battaglia a suon di risate.