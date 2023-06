Dal concerto di Irene Grandi alla commedia di Arianna Porcelli Safonov, da eccellenze come Svicolando, il convegno internazionale di musica e lo spettacolo della compagnia di Musicultura alle emozioni di Una notte all’opera, i Fumi della fornace e tantissimi altri appuntamenti per rendere l’estate di Montecassiano indimenticabile. Questa mattina, nella sala stampa del palazzo della Provincia a Macerata è stato presentato il cartellone degli spettacoli e degli appuntamenti estivi del borgo.

«Siamo tornati ad avere un programma fitto di eventi – ha esordito il sindaco di Montecassiano, Leonardo Catena -. Alcuni eventi sono iniziati a maggio ma il grosso inizierà con Svicolando (16 – 18 giugno) e si chiuderà con i Fumi della fornace (24 – 27 agosto) e la fiera di Sant’Egidio (31 agosto – 3 settembre). Quello che riusciamo a fare in due mesi e mezzo è frutto della grande collaborazione con le associazioni locali, in primis la Pro loco e della buona collaborazione tra loro. Svicolando oramai è un festival affermatissimo che richiama migliaia di presenze, abbiamo un convegno internazionale di musica organizzato dal Maestro Alberto Nones, negli ultimi anni si è aggiunta la Festa del Sambuco costituita dai commercianti, dal 29 giugno ci sarà Vivi Cerreto con cui la Pro loco ha rivalutato il polmone verde del centro storico portando musica e buon cibo, la prima settimana di luglio ci sarà il Montecassiano music festival con musicisti internazionali e con le associazioni musicali del territorio, dal 20 al 23 luglio il Palio dei Terzieri, poi il Macsi festival che è l’evento di punta della Pro loco».

Evento clou del Macsi festival è il concerto “Io in blues” di Irene Grandi sabato 29 luglio a cui seguirà lo spettacolo di Arianna Porcelli Safonov il 31 luglio (per entrambi gli eventi il biglietto è di 20 euro più prevendita), poi la serata con la compagnia di Musicultura “Che sarebbe di noi senza canzoni” (1° agosto) e lo spettacolo di cabaret “Comedy Ring” con comici di Zelig, Colorado cafè, ecc.

«Un programma denso ma con tanti eventi di qualità – ha sottolineato il primo cittadino –, come “Una notte all’opera” della Banda filarmonica Piero Giorgi che ci porta l’opera in piazza a un livello semiprofessionistico. La nostra piazza è una piccola arena che si presta molto a concerti e a spettacoli estivi all’aperto, come lo straordinario concerto di De Gregori con 1.150 presenze. In molti mi chiedono come facciamo a fare così tante cose di qualità, io rispondo che ci prendiamo qualche rischio ma sono rischi ripagati poi dal riscontro di pubblico che abbiamo. Per finanziare questo, compartecipiamo con risorse comunali ai vari eventi, partecipiamo a bandi regionali e abbiamo degli sponsor. Il riscontro poi in termini di visibilità, di promozione turistica, di conoscenza del nostro borgo attraverso eventi di caratura regionale e nazionale è importante».

A prendere la parola è stato poi Leonardo Sileoni in rappresentanza dell’associazione Zandagruel: «Svicolando, che si terrà dal 16 al 18 giugno è arrivato alla 17^ edizione. In questi anni abbiamo avuto una crescente partecipazione, nel 2005 la prima edizione era una festa di un giorno organizzata da pochissimi giovani con poche presenze, siamo arrivati a quest’anno con tre giorni di musica, arte di strada, arti visive, teatro, mercatini, street food e area bimbi. Ci proponiamo di arrivare alle 15.000 presenze. Abbiamo iniziato a lavorare da dicembre, saranno una 20ina gli artisti presenti».

«Sono rimasta affascinata da Montecassiano – ha esordito Maria Teresa Virgili di Eclissi Eventi –, veramente sembra un’arena. Ci sarà intrattenimento ma il taglio che abbiamo voluto dare al festival è culturale ed emozionale, perché l’anima del festival è questo, divertirsi ma con un taglio culturale. Per quanto riguarda Irene Grandi non ha bisogno di presentazione, ha cambiato un po’ il suo stile, adesso ha realizzato questo progetto molto interessante rivolto anche agli appassionati di blues. Arianna Porcelli Safonov è una donna che da sola riempie un palco. Il suo spettacolo ha all’interno pezzi straordinari per i borghi. Lei fa ridere perché fa satira, ma soprattutto fa riflettere, il programma è di livello, intelligente e divertente».

Il presidente della Pro loco Fiorenzo Pergolesi ha evidenziato l’importanza della collaborazione: «È un onore collaborare con tutte le associazioni ed è un piacere collaborare con l’amministrazione comunale perché se non ci fosse stata questa amministrazione non saremmo riusciti a organizzare questi eventi».

Così Demis Sarnari presidente della Banda filarmonica comunale Piero Giorgi: «Il mio ringraziamento va al direttore artistico, il maestro Nones che ha creato il Montecassiano Music Festival, un contenitore che consente di apprezzare artisti di fama internazionale e che accoglie allo stesso tempo le associazioni che fanno musica nel territorio. È un’idea molto bella, da parte nostra riallacciamo un filo con il 2013 quando abbiamo portato in scena la Cavalleria rusticana, poi la Traviata, Elisir d’Amore, nel 2019 l’omaggio a Ennio Moricone, poi lo stop del covid e ora torniamo con uno spettacolo abbastanza impegnativo, una notte dedicata all’opera. Proporremo alcune delle aree più belle scelte tra Verdi, Mascagni, Donizetti e Bellini, ci saranno un soprano e un tenore di fama internazionale, alcuni brani li eseguiremo da soli e, quest’anno, abbiamo coinvolto anche la scuola di danza Arabesque».

Infine Luca Luchetti, direttore degli allestimenti scenici di Fumi della fornace: «Siamo arrivati alla 5^ edizione del festival di poesia, teatro e altro che si terrà dal 24 al 27 agosto. Ringrazio il Comune per il patrocino e il sostegno, abbiamo il patrocinio da altri 7 comuni limitrofi, vorremmo ricreare una rete tra comuni e gente che lavora con noi sul territorio. Abbiamo anche il patrocinio dell’Università di Macerata e dell’Accademia di Belle Arti che ci sostiene da cinque anni. Il tema di quest’anno è la voce, il poster lo ha disegnato Antonio Marras, stilista nominato alfiere della moda dal presidente della Repubblica, per cui abbiamo anche questo onore. La novità principale di quest’anno è che abbiamo aggiunto una serata per poter accogliere i tanti ospiti che verranno a fare un loro intervento ai Fumi della Fornace, tra cui Mariangela Gualtieri, Daniele Sepe, Cesare Pietroiusti, nomi di nicchia ma di spessore in ambito teatrale, performativo e in musica. Spero che questa collaborazione continui».

Per i biglietti degli spettacoli che prevedono l’acquisto del ticket si dovrà attendere lunedì quando inizieranno le prevendite.