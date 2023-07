Il Coro giovanile italiano in concerto all’Abbadia di Fiastra. L’appuntamento, organizzato dall’Arcom (Associazione regionale cori marchigiani), è per domani: il Coro giovanile italiano parteciperà alla messa alle 18 e si esibirà alle 19. Il Coro è formato da 40 giovani, tutti sotto i 28 anni, diretti maestro Marco Berrini in carica per il biennio 2023/2024. Ha al suo attivo oltre 150 concerti e il 2 giugno scorso è stato invitato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad esibirsi nei Giardini del Quirinale. L’evento di domani è a ingresso libero.