Dagli animali di bassa corte allevati a km 0 alla pecora, dagli agnelli ai bovini passando per la trasformazione della carne di suino, agli ortaggi, all’olio, ai formaggi. Sono solo alcuni dei prodotti realizzati a Belforte che allevatori, contadini, pastai, fornai e vignaiuoli porteranno in piazza, andando contro l’omologazione dei sapori e verso la riscoperta dei gusti del territorio.

Il Comune, in collaborazione con la Pro Belforte, con il supporto della Regione Marche tramite il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio regionale, dopo il successo dello scorso anno e dopo il successo registrato nel percorso enogastronomico itinerante in alcune aziende produttrici domani, sabato 8 luglio, dalle 18,30 in centro storico accoglie “Magnaforte! cibo belfortese in piazza”, giunto alla seconda edizione, evento dedicato al buon cibo prodotto in paese.

Undici produttori e trasformatori racconteranno di una comunità che produce e che si sostiene con il proprio lavoro, spesso faticoso. ricette come la coratella d’agnello, la pecora in salmì, conigli, polli e agnello alla brace, braciole con verdure prodotte a Belforte, panini con formaggi e salumi, bruschette all’olio coroncina, la vernaccia, i sapori dei dolci realizzati da oltre 40 anni in paese, il gelato al gusto Magnaforte, fatto con il latte delle aziende locali, verranno proposti direttamente dai produttori. ad accogliere chi sceglierà di trascorrere una serata nel piccolo e incantevole centro storico di Belforte con affaccio sulla valle e sulla campagna maceratese, ci saranno alcune associazioni cittadine che in piazza Vittorio Emanuele presenteranno la loro attività e faranno vivere delle vere e proprie esperienze ai visitatori, soprattutto ai bambini. con “tanto di cappello!” l’associazione diredarefare a.p.s. proporrà un laboratorio per bambini finalizzato alla creazione di copricapi ispirati al cibo ed alle favole, da realizzare utilizzando soprattutto materiali riciclati e tanta fantasia.

Anche la biblioteca comunale Mario Ciocchetti, fondata nel 2018 e gestita dai volontari dell’omonima associazione culturale, renderà protagonisti i bambini facendoli cimentare con la lettura di favole intramontabili, perché sfogliare un libro è un atto che non deve mai mancare nella crescita. Occhi puntati poi sul fotoclub Diaframmazero, folta associazione composta da un gruppo di foto amatori che si diverte con la fotografia. A Magnaforte allestiranno un mini set fotografico che lo scorso anno ha riscosso tantissimo successo con scatti unici ai visitatori della festa, che dalle 22 verrà animata con la musica della Elot band, percussioni e il violino saranno un ottimo antipasto poi dalla mezzanotte si potrà anche ballare con i ritmi dai palcoscenici internazionali proposti da Elenoir dj, che porta alla console musica house, pop ed elettronica e con Frank Nastri, percussionista. Insomma Magnaforte anche quest’anno si preannuncia un bell’evento, sicuramente unico nel suo genere e a prova di copie. Il racconto della manifestazione dai preparativi al percorso, si può seguire sulle pagine social: facebook magnaforte belforte, instagram magna_forte!