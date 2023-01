CALCIO - Con tre gol nel primo tempo l'attaccante marchigiano ha deciso oggi pomeriggio il big match di Serie B proprio contro la squadra che lo aveva prelevato dalla Sangiustese lanciandolo tra i pro. Dopo il Mondiale con la rivelazione Marocco il 25enne di Loreto si conferma pronto per la massima serie

di Michele Carbonari

La scena del calcio è tutta di Walid Cheddira. Dopo la convocazione e l’esordio al Mondiale in Qatar con la maglia della rivelazione Marocco, il 25enne attaccante cresciuto nel Loreto ed esploso nella Sangiustese in Serie D oggi ha realizzato un’incredibile tripletta al Parma di Gianluigi Buffon, da molti considerato il portiere più forte della storia del calcio.

Il bomber in forza al Bari, nella 20esima giornata del campionato di Serie B, ha gonfiato la rete per ben tre volte in appena 38 minuti del primo tempo: il primo su assist di Benedetti e gli altri due su rigore. Nel finale la meritata standing ovation del San Nicola, al suo posto entra Salcedo che chiude i conti sul definitivo 4 a 0. Cheddira consolida la classifica marcatori (13 reti in appena 14 partite) e si conferma una delle più belle realtà della Cadetteria. Di fronte alla vena realizzativa dell’attaccante biancorosso si è dovuto “inchinare” anche l’intramontabile Buffon, 45 anni da compiere il 28 gennaio, pochi giorni fa grande protagonista a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia. Una tripletta che si inserisce in un intrigo di mercato del passato, proprio al Parma, squadra che lo ha ingaggiato fra i professionisti dopo averlo osservato si tempi della Sangiustese, ma che lo ha lasciato andare troppo presto, cedendolo in prestito all’Arezzo, al Lecco e al Mantova. Poi il passaggio al Bari, che ha creduto in lui. E Cheddira sta ripagando a suon di gol la fiducia del club pugliese. Per l’attaccante ex Sangiustese si spalancano sempre più le porte della Serie A nella prossima stagione.