CALCIO - Il 24enne nato a Loreto ed esploso con la Sangiustese convocato dal ct Hoalid Regragui. Il babbo Aziz: «Questo è il frutto di un credo calcistico, serietà, sacrificio e grande impegno»

di Andrea Cesca

Il commissario tecnico della nazionale del Marocco, Hoalid Regragui, ha diramato la lista dei giocatori convocati per i mondiali di calcio in Qatar. Nell’elenco figura anche l’attaccante del Bari Walid Cheddira, 24 anni compiuti, nato e residente a Loreto. «Tutto quello che posso dire è che siamo contenti e felici per questa convocazione, un’emozione indescrivibile frutto di un credo calcistico, serietà, sacrificio e grande impegno», dice commosso il babbo Aziz.

Walid Cheddira cresce calcisticamente nel Loreto del presidente Andrea Capodaglio e viene fatto esordire in prima squadra da Francesco Moriconi (ex allenatore della Maceratese). Passa quindi alla Sangiustese del presidente Andrea Tosoni e dopo due campionati di Serie D nei quali mette a segno venti gol viene acquistato dal Parma. Indossa le maglie di Arezzo, Lecco, Mantova e infine Bari dove vince il campionato di Serie C1 ed attualmente guida la classifica dei marcatori in Serie B con 9 gol. Qualche settimana fa l’esordio con la maglia della selezione africana, nelle amichevoli contro Cile e Paraguay che si sono svolte in Spagna.

«SSC Bari rende noto che l’attaccante Walid Cheddira è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar (dal 20/11 al 18/12) e si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ dopo la sfida contro il Sudtirol – si legge nella nota della squadra pugliese che con orgoglio annuncia la convocazione – La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione il prossimo 23 novembre affrontando proprio i vice campioni del Mondo. Congratulazioni e un grosso in bocca al lupo ‘Walo’».