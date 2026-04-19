Accordo fatto in casa Pd:
Sciapichetti resta segretario provinciale
MACERATA - Intesa raggiunta sul nome dell'ex assessore regionale. Iniziati in questi giorni i congressi nei circoli territoriali, la fase provinciale messa in calendario per il 9 maggio
di Luca Patrassi
Il Partito Democratico provinciale maceratese resta nelle mani di Angelo Sciapichetti: sarà infatti l’ex assessore regionale e guida per decenni di diverse associazioni di volontariato (Avis, Admo e Croce Verde tra le altre) ad occuparsi della gestione dei partito. E’ appena iniziata la fase dei congressi nei vari circoli territoriali in vista dell’appuntamento conclusivo – appunto il congresso provinciale – che è stato fissato per il prossimo 9 maggio. Tra le correnti si è raggiunto un accordo sulla posizione dirigenziale: il nuovo segretario provinciale dei Democrat sarà Angelo Sciapichetti.
Nessuna competizione, nessuna logica dei blocchi contrapposti: difficile capire se si tratti della presa d’atto che non c’è la fila per un ruolo non retribuito e ricco invece di attacchi oppure se realmente sia scoppiata la pace tra le truppe della segretaria nazionale Elly Schlein e quelle dei vari capicorrente storici, pure loro in attività da decenni. E’ anche vero che il Pd è rimasto uno dei pochissimi partiti ad organizzare congressi in cui gli iscritti votano secondo una liturgia democratica che altrove (in altri partiti più o meno di massa e di messa) è stata abbandonata da decenni e dunque il termometro del gradimento di un candidato arriva dagli iscritti. Poi magari è possibile che le discussioni tra correnti tornino alla ribalta alle prossime politiche, quando cioè ci si confronterà per incarichi prestigiosi e ben retribuiti, al riparo dall’inflazione. Intanto parola agli iscritti del circoli territoriali del Partito Democratico che hanno iniziato a confrontarsi su segreterie e contenuti programmatici. Appunto finale, per quello che riguarda il Maceratese, il prossimo nove maggio con il congresso provinciale che incoronerà ancora una volta Angelo Sciapichetti.
Il nuovo che avanza !
la scelta della mediocrità…tempo fa si è fatto immortalare , assieme a una parlamentare regionale di 5stelle, all’apertura di un chateaux relais cioè sanità pvt, ma ha senso per chi è di sin poi parlare a favore della sanità pubblica ??
Gabriele Foresi
Vedo che ha parecchia dimestichezza con i luoghi comuni, allora dovrebbe conoscere anche questo:
“Meglio tacere e dare l’impressione di essere “rancorosi” piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio.. (l’aggettivo sarebbe un altro ma per educazione,preferisco usare questo..)….e prefersco fermarmi qui..
Giuseppe Falciani,
le do una notizia: è vero, trattasi di svolta perchè il PD della provincia di Macerata ha ritrovato l’unità. Capisco che un PD diviso possa far piacere a molti ma questo è..
Angelo Sciapichetti.
Direi di lasciare da parte termini del tutto impropri come il rancore che in questo contesto non sono affatto appropriati.
Io leggo i giornali e dai giornali avevo saputo che Lei si era presentato dimissionario dalla funzione di segretario provinciale dopo la tornata elettorale regionale non felice per la nostra provincia.
Il mio non è un luogo comune ma purtroppo la plastica descrizione del costume molto diffuso delle dimissioni ‘virtuali’ che durano il tempo di un ripensamento.
E qui anche io mi fermo non avendo altro da aggiungere salvo che, come simpatizzante del Suo partito politico, mi piacerebbe vedere crescere in esso qualche giovane che porti aria nuova.
Angelo buon lavoro
Virgiliano Mietti
A parte il fatto che non so cosa ci sia di strano a farsi vedere insieme ad un altro parlamentare regionale, ma che io ricordi,non sono mai andato all’apertura e non sono mai entrato in uno “chateaux relais” pubblico o privato che sia e comunque anche fosse non ci vedo niente di male Quanto alla “scelta della mediocrità” lei non attacca il sottoscritto ma offende una comunità provinciale composta da qualche migliaio di persone. Forse lei preferisce coloro che vengono nominati al chiuso di una stanza a Roma.
Gabriele Foresi,
vedo che oltre ad essere rancoroso (eufemisticamente parlando..) è pure parecchio prevenuto perchè il sottoscritto è stato l’unico segretario provinciale a presentare le dimissioni dopo il risultato negativo delle regionali ma lei dimentica stranamente di dire che l’Assemblea provinciale quelle mie dimissioni le ha respinte all’unanimità chiedendomi di restare al servizio del partito.Quanto poi ai giovani, se fosse davvero simpatizzante del Pd (ma evidentemente non è così!) si sarebbe accorto che ce ne sono (anche se ne vorremmo tutti molti di più); il nostro compito è formarli per aiutarli a crescere perchè la politica è una cosa seria e non si improvvisa; Il tutto richiede comprensione, impegno e spirito sacrificio perchè il rinnovamento non si fa nascondendosi dietro una tastiera..buona e serena vita!
dichiara il falso perchè esistono evidenti foto che la immortalano, e se non c’è niente di male mio caro Sciapi, è altrettanto negativo dare l’esempio come un tempo Cerigioli governatore se ne andava ad Amandola sottobraccio all’AD del gruppo KOS , che aveva fornito decine di migliaia di euro per la sua campagna elettorale, tutto nella legge per carità, ma l’esempio non vi dà un minimo d’imbarazzo quando invocate la sanità pubblica?? no eh !!