di Luca Patrassi

Il Partito Democratico provinciale maceratese resta nelle mani di Angelo Sciapichetti: sarà infatti l’ex assessore regionale e guida per decenni di diverse associazioni di volontariato (Avis, Admo e Croce Verde tra le altre) ad occuparsi della gestione dei partito. E’ appena iniziata la fase dei congressi nei vari circoli territoriali in vista dell’appuntamento conclusivo – appunto il congresso provinciale – che è stato fissato per il prossimo 9 maggio. Tra le correnti si è raggiunto un accordo sulla posizione dirigenziale: il nuovo segretario provinciale dei Democrat sarà Angelo Sciapichetti.

Nessuna competizione, nessuna logica dei blocchi contrapposti: difficile capire se si tratti della presa d’atto che non c’è la fila per un ruolo non retribuito e ricco invece di attacchi oppure se realmente sia scoppiata la pace tra le truppe della segretaria nazionale Elly Schlein e quelle dei vari capicorrente storici, pure loro in attività da decenni. E’ anche vero che il Pd è rimasto uno dei pochissimi partiti ad organizzare congressi in cui gli iscritti votano secondo una liturgia democratica che altrove (in altri partiti più o meno di massa e di messa) è stata abbandonata da decenni e dunque il termometro del gradimento di un candidato arriva dagli iscritti. Poi magari è possibile che le discussioni tra correnti tornino alla ribalta alle prossime politiche, quando cioè ci si confronterà per incarichi prestigiosi e ben retribuiti, al riparo dall’inflazione. Intanto parola agli iscritti del circoli territoriali del Partito Democratico che hanno iniziato a confrontarsi su segreterie e contenuti programmatici. Appunto finale, per quello che riguarda il Maceratese, il prossimo nove maggio con il congresso provinciale che incoronerà ancora una volta Angelo Sciapichetti.