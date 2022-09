Cheddira esordisce con la Nazionale

nella vittoria contro il Cile

CALCIO - L'attaccante di Loreto, in forza al Bari in serie B, ha giocato uno spezzone dell'amichevole pre mondiale disputata a Barcellona. Il Marocco ha vinto 2-0. E' stato convocato anche per la prossima contro il Paraguay

24 Settembre 2022 - Ore 09:48 - caricamento letture

di Andrea Cesca

Esordio senza reti per Walid Cheddira con la nazionale del Marocco. Nell’amichevole premondiale disputata al Cornellà-El Prat di Barcellona contro il Cile, l’attaccante lauretano del Bari è entrato in campo al 67’ sul risultato di 1 a 0 per i magrebini in sostituzione di Youssef En-Nesyri (Siviglia). Cheddira ha occupato il ruolo di centravanti nel 4-2-3-1, pochi palloni giocabili per lui, ma è riuscito comunque a distinguersi per sacrificio e dinamicità. Il Marocco si è imposto per 2 a 0, la seconda rete dei Leoni dell’Atlante è stata messa a segno da Sabiri. Il trequartista blucerchiato, anche lui alla prima convocazione nella nazionale marocchina, si è reso protagonista di un simpatico siparietto social insieme a Cheddira, i due hanno intonato Bella Ciao il canto popolare dedicato alla Resistenza.

Nei giorni scorsi, durante il raduno con la nazionale del Marocco, Cheddira aveva messo a segno il gol vittoria contro il Madagascar in un test non ufficiale, una partitella con due tempi da 30’.

Martedì prossimo il Marocco affronterà il Paraguay a Siviglia, anche per questa amichevole è stato chiamato Walid Cheddira. In caso di convocazione definitiva da parte del ct Hoalid Regragui per i campionati del mondo in Qatar, sono tanti i tifosi del Bari (e non solo) pronti a tifare Marocco in seguito all’esclusione dell’Italia dal Mondiale. «Ha tutte le caratteristiche dell’attaccante vero, è un attaccante del futuro», le parole Hoalid Regragui a proposito di Cheddira.

© RIPRODUZIONE RISERVATA