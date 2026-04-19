

SERIE D – GIRONE F (15° giornata di ritorno):

Ancona – Sammaurese 3-0



Atletico Ascoli – Fossombrone 1-1



Castelfidardo – Vigor Senigallia 1-3



Chieti – Giulianova 1-0



Ostia Mare – L’Aquila 2-1



Recanatese – Sora 2-0



San Marino – Teramo 1-3



Termoli – Notaresco 1-2



UniPomezia – Maceratese 3-0

CLASSIFICA: Ostiamare 76, Ancona 74, Teramo 72, Atletico Ascoli 54, Notaresco 50, L’Aquila 49, Vigor Senigallia 48, Giulianova 45, Fossombrone e UniPomezia 41, Termoli 38, Maceratese 37, Sora 32, Chieti 29, Recanatese 28, San Marino 25, Castelfidardo 23, Sammaurese* 17. (* due punti di penalizzazione)

ECCELLENZA (14° giornata di ritorno):

Fabriano Cerreto – Trodica 2-0



Fermana – Chiesanuova 2-0



Fermignanese – Urbino 1-2



Jesina – Osimana 1-0



K-Sport Montecchio Gallo – Urbania 3-1



Montegranaro – Civitanovese 0-0



Sangiustese – Matelica 0-1



Tolentino – Montefano 2-1

CLASSIFICA: K-Sport Montecchio Gallo 61, Fermana 57, Urbino 45, Trodica 43, Tolentino e Montefano 40, Osimana 39, Sangiustese 37, Jesina 36, Fermignanese 36, Matelica 35, Chiesanuova 33, Montegranaro 31, Urbania 30, Fabriano Cerreto 28, Civitanovese 26.

PROMOZIONE – GIRONE B (14° giornata di ritorno):

Aurora Treia – Palmense 4-1

Borgo Mogliano – Casette Verdini 0-1

Camerino – Elpidiense Cascinare 3-1

Castel di Lama – Atletico Azzurra Colli 2-4

Monticelli – Monturano 2-1

Porto Sant’Elpidio – Grottammare 1-1

Settempeda – Corridonia 0-2

Vigor Montecosaro – Azzurra Mariner 3-1

CLASSIFICA: Aurora Treia 67, Atletico Azzurra Colli 66, Settempeda 47, Azzurra Mariner 46, Monturano 42, Camerino 41, Palmense 39, Borgo Mogliano 38, Casette Verdini e Corridonia 36, Castel di Lama 34, Monticelli 32, Grottammare e Porto Sant’Elpidio 28, Elpidiense Cascinare 27, Vigor Montecosaro 25.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE B (12° giornata di ritorno):

Cingolana – Filottranese 1-2

CLASSIFICA: Fc Osimo 67, Borghetto 57, Olimpia Marzocca 48, Passatempese 46, Filottranese 42, Real Cameranese 39, Borgo Minonna 38, Pietralacroce 37, Castelleonese 34, Staffolo 32, Le Torri Castelplanio 31, Castelbellino 28, Argignano 25, Cupramontana 21, Cingolana 19, Barbara Monserra 18.

PRIMA CATEGORIA – GIRONE C (12° giornata di ritorno):

Folgore Castelraimondo – Pinturetta 2-0

Montecassiano – Montecosaro 3-1

Montegiorgio – Appignanese 2-1

Montemilone Pollenza – Belfortese 0-2

Porto Potenza – Loreto 0-1

Portorecanati – Cluentina (martedì 21 aprile)

Santa Maria Apparente – Elite Tolentino 1-1

San Claudio – Potenza Picena 0-1

CLASSIFICA: Potenza Picena 55, Folgore Castelraimondo 54, Montegiorgio 51, Belfortese 48, San Claudio 45, Portorecanati 42, Montemilone Pollenza 38, Cluentina 35, Santa Maria Apparente 34, Montecassiano 33, Loreto 32, Pinturetta 29, Appignanese 27, Elite Tolentino 26, Porto Potenza 25, Montecosaro 14.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE C (12° giornata di ritorno):

Terre del Lacrima – Villa Strada 4-0

Urbanitas Apiro – Aurora Jesi 4-5

CLASSIFICA: Olimpia Ostra Vetere 54, Aurora Jesi e Sampaolese 48, Avis Arcevia 46, Terre del Lacrima e Monte Roberto 44, Monsano 41, Chiaravalle 40, Labor 38, Corinaldo 35, Villa Strada e Real Sassoferrato 31, Rosora Angeli 25, Serrana 23, Valle del Giano 17, Urbanitas Apiro 15.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (12° giornata di ritorno):

Sa Castelfidardo – Villa Musone 1-1

CLASSIFICA: Ankon Dorica 57, Agugliano Polverigi 46, San Biagio 45, Falconarese 44, Gls Dorica 42, Nuova Sirolese 39, Camerano e Colle 2006 37, Palombina Vecchia 36, Piano San Lazzaro ed Osimo Stazione Five 34, Candia Baraccola Aspio 31, Leonessa Montoro 29, Villa Musone 28, Sa Castelfidardo 24, Sporting Club Loreto 17.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (12° giornata di ritorno):

Academy Civitanovese – Vis Faleria 0-1

Atletico Macerata – Real Telusiano (lunedì 20 aprile)

Atletico Monte Urano – Aries Trodica 1-1

Casette d’Ete – Cska Corridonia 4-0

Csi Recanati – VR Macerata 0-1

Helvia Recina – Real Elpidiense 0-4

Stese – Real Porto 3-1

Vis Civitanova – United Civitanova 0-1

CLASSIFICA: Casette d’Ete 56, Stese 53, Cska Corridonia 52, Real Porto e VR Macerata 44, United Civitanova 41, Csi Recanati 39, Real Elpidiense 34, Helvia Recina 33, Vis Civitanova 32, Atletico Macerata 30, Real Telusiano 29, Atletico Monte Urano 28, Aries Trodica 25, Academy Civitanovese e Vis Faleria 22.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (12° giornata di ritorno):

Caldarola – Abbadiense 5-1

Lorese – Fabiani Matelica 2-1

Monte San Martino – Esanatoglia 2-2

Pievebovigliana – Treiese 1-1

Pioraco – Sarnano 0-3

Ripesanginesio – Palombese 8-3

Urbis Salvia – Sefrense 2-0

Visso Altonera – San Severino 3-1

CLASSIFICA: Visso Altonera 60, Pievebovigliana, Treiese ed Esanatoglia 51, Sarnano 50, Caldarola 49, Pioraco 41, Fabiani Matelica 36, Palombese 35, Ripesanginesio 33, Urbis Salvia 29, Lorese 27, Monte San Martino 25, San Severino 21, Abbadiense 16, Sefrense 13.

TERZA CATEGORIA – GIRONE D (10° giornata di ritorno):

Amatori Appignano – Ponterosso 3-2

Amatori Porto Potenza – Real Porto Senigallia 1-4

Atletico Conero – Europa Calcio 1-2

Atletico Ancona – Nuova Fc 3-0

Junior Calcio – Nuova Aquila 5-0

Real Vallone – Monteluponese 1-0

Treiese – Union Picena 1-4

Riposa: Loreto (B)

CLASSIFICA: Real Porto Senigallia 66, Atletico Ancona 52, Amatori Appignano 51, Union Picena 50, Atletico Conero 46, Nuova Fc 40, Real Vallone 39, Monteluponese e Ponterosso 28, Junior Calcio 26, Europa Calcio 21, Loreto (B) 17, Amatori Porto Potenza 14, Treiese 12, Nuova Aquila 5.

TERZA CATEGORIA – GIRONE E (10° giornata di ritorno):

Colbuccaro – Amatori Stese 4-0

Corridoniense – Camerino Castelraimondo 1-2

Moglianese – Nova Tolentino 8-1

Montecosaro – Eroica Sant’Angelo 1-1

Morrovalle – Equipe Calcio (lunedì 20 aprile)

Petriolese – Junior Montemilone 1-2

San Ginesio – Settempedana 4-2

Sforzacosta – Carima 3-1

CLASSIFICA: Morrovalle 51, Sforzacosta 50, Camerino Castelraimondo 43, Equipe Calcio 41, Moglianese 37, Carima 36, Petriolese e San Ginesio 35, Colbuccaro 32, Junior Montemilone 31, Settempedana 30, Corridoniense 25, Eroica Sant’Angelo 19, Nova Tolentino 18, Amatori Stese 4. (Montecosaro fuori classifica)