La Recanatese bussa due volte
e vede i play out, Sora ko al Tubaldi
SERIE D - Nanapere sblocca, Ciccanti chiude nel recupero: 2-0 pesante che allontana la retrocessione diretta e dà respiro ai giallorossi
La Recanatese batte il Sora con una rete per tempo e allontana lo spauracchio della retrocessione diretta. Nanapere sblocca il risultato nel primo tempo, Ciccanti mette a segno il raddoppio nella ripresa. Il 2 a 0 consente ai giallorossi di guadagnare terreno su San Marino e Castelfidardo e di ipotecare i playout, che non sembravano affatto scontati qualche settimana fa.
La partita giocata al Nicola Tubaldi non offre emozioni nella prima mezzora di gioco, al primo vero affondo la Recanatese trova la rete del vantaggio: al 36’ D’Angelo serve alla perfezione Nanapere, l’attaccante supera l’ex Ancona Laukzemis e fa 1 a 0.
La Recanatese potrebbe raddoppiare subito nel secondo tempo ma Pierfederici non approfitta di un errato disimpegno di Stano, la conclusione passa vicina al palo. Il Sora si rende pericoloso al 78’ con Speranza su angolo di Tatti, poi è Curatolo con un colpo di testa a chiamare alla parata Zagaglia. La Recanatese soffre ma al primo minuto di recupero riesce a trovare la rete del raddoppio: Ciccanti favorito da un rimpallo supera il portiere e deposita la sfera in fondo al sacco.
Il tabellino:
RECANATESE – SORA 2-0
RECANATESE (3-4-1-2): Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Eleuteri (48’ st Gori), Carano (20’ st Ciccanti), Scorza, Mordini; D’Angelo (20’ st Ferro); Pierfederici (37’ st Di Francesco), Nanapere (27’ st Chiarella) A disp.Fioravanti, Paoltroni, Morichetta, Pesaresi. All. Pagliari.
RECANATESE – SORA 2-0
RECANATESE (3-4-1-2): Zagaglia; Giusti, Vecchio, Cocino; Eleuteri (48’ st Gori), Carano (20’ st Ciccanti), Scorza, Mordini; D’Angelo (20’ st Ferro); Pierfederici (37’ st Di Francesco), Nanapere (27’ st Chiarella) A disp.Fioravanti, Paoltroni, Morichetta, Pesaresi. All. Pagliari.
SORA: Laukzemis; Ferrari, Stano (26’ st Velasquez), Filì; Bittante, Orazzo (4’ st Bolò) (31’ st Biral), Speranza, Pecchia; Stampete (26’ st Tatti), Contegno (8’ st Boglione); Curatolo. A disp. Galbiati, Cugola, Oliano, Siciliano. All. Lancia.
Arbitro: Nico Valentini di Bari (Otranto di Rossano e De Rosa di Napoli).
Reti: pt. 36’ Nanapere (R); st. 46’ Ciccanti (R).
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