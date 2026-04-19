

La Recanatese batte il Sora con una rete per tempo e allontana lo spauracchio della retrocessione diretta. Nanapere sblocca il risultato nel primo tempo, Ciccanti mette a segno il raddoppio nella ripresa. Il 2 a 0 consente ai giallorossi di guadagnare terreno su San Marino e Castelfidardo e di ipotecare i playout, che non sembravano affatto scontati qualche settimana fa.