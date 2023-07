4 luglio 1998/4 luglio 2023: ricorrono domani i 25 anni di ordinazione sacerdotale di monsignor Rocco Pennacchio, arcivescovo di Fermo. Un anniversario importante che la Chiesa diocesana vuole ricordare con una messa di ringraziamento in cattedrale sabato8 luglio alle 19.

Nella diocesi di Fermo ricadono diversi comuni del Maceratese tra cui Civitanova, Morrovalle, Monte San Giusto, Corridonia, Mogliano, Montecosaro, Potenza Picena.

«Sarà un momento di lode e di festa alla quale tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare, in modo particolare i giovani, ai quali – fanno sapere dall’Arcidiocesi – verrà dedicato un momento speciale alla fine della celebrazione. Con l’occasione di una messa insieme infatti, l’Arcivescovo darà il mandato a tutti i giovani presenti, sia quelli che partiranno per la Gmg di Lisbona, sia gli altri che non potranno partire, con l’invito ad essere sempre tutti testimoni della gioia che nasce dell’incontro vero con il Signore Gesù».

«Un momento di lode e ringraziamento in cattedrale che continuerà poi, per tutti i giovani presenti, nel cortile del “don Ricci” in via dell’Anfiteatro Antico, ospiti delle Suore dell’Amore Misericordioso, all’interno del quale si continuerà con la cena offerta dalla Pastorale Giovanile ed alle 21 con un momento di condivisione e…scoperta della Giornata Mondiale della Gioventù fra canti, foto e testimonianze. Continua infatti – continuano dall’Arcidiocesi – il cammino diocesano di preparazione in vista dell’incontro mondiale dei giovani con Papa Francesco a Lisbona, e dopo i due incontri diocesani già vissuti insieme all’Arcivescovo lo scorso 19 novembre in cattedrale e 6 maggio a Corridonia, quello dell’8 luglio sarà l’ultimo momento da vivere tutti insieme. Seguirà un incontro rivolto soltanto ai giovani che partiranno per la Gmg nel quale verranno date tutte le comunicazioni importanti».

La serata si concluderà con l’estrazione dei premi della Lotteria organizzata dal servizio diocesano di Pastorale Giovanile con l’intento di raccogliere fondi a sostegno dei giovani che partiranno per la Gmg. Alle 22 verranno estratti i sei numeri corrispondenti ai 6 premi messi in palio: un soggiorno di 7 giorni per due persone presso lo Sport Hotel Arabba offerto dal gruppo tredici maggio, una bici elettrica, una quota di partecipazione alla Gmg (dal valore di 700 euro), 10 buoni sconto Conad da 50 euro ciascuno dal valore complessivo di 500 euro, un buono acquisto di 400 euro al Quota Cs Sport, uno smartpad MX 10 Mediacom offerto da Electromatica.