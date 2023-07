di Monia Orazi

Consegnate ieri ai carabinieri le chiavi dell’autorimessa a servizio della caserma provvisoria nel centro di Camerino, palazzo Sant’Angelo in piazza Garibaldi. Si tratta dei locali dell’ex mercato coperto, che faranno da garage per le auto di servizio dei militari, sinora ospitate nella piazzetta, che presto diventerà un cantiere. Presenti il prefetto Flavio Ferdani, il questore Luigi Silipo, i vertici dell’Arma: il colonnello Nicola Candido comandante provinciale dell’arma, il capitano Angelo Faraca comandante della Compagnia di Camerino. C’erano anche il sindaco Roberto Lucarelli, il presidente del consiglio comunale Cesare Pierdominici, il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui.

Si è parlato della futura caserma dei carabinieri, che avrà sede nella parte incompiuta del palazzo dell’Unione montana nel quartiere di Vallicelle, per cui il demanio ha affidato la progettazione, che sulla carta dovrebbe essere pronta nel 2025.

E’ stato anche firmato un accordo con l’Arma, per garantire maggiore collaborazione con l’ente locale e la piena funzionalità dei nuovi locali, che saranno utilizzati come autorimessa, per la caserma provvisoria in centro. Il sindaco Roberto Lucarelli ha detto: «La caserma provvisoria si trova in un luogo per noi fondamentale, ma per le attività istituzionali ed operative dei carabinieri sicuramente non facile, visto che si trova nel cuore del centro storico che diventerà un grande cantiere. La consegna dei locali del mercato coperto rappresenta un passo importante, potranno utilizzarli per le loro auto di servizio, liberando spazi che fino a ieri non potevano che essere occupati dalle loro vetture, ma che sono destinati ad ospitare i cantieri. Nei prossimi giorni termineremo insieme al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli la programmazione della cantierizzazione, poi potranno partire lavori importanti. Per la nuova caserma siamo in contatto costante con il demanio, che ha affidato la progettazione».

A margine della cerimonia di consegna Lucarelli ha parlato della situazione di Cardiologia a Camerino: «La mancata conferma del primario è un’attività istituzionale della sanità regionale, che sono certo abbia fatto le sue scelte seguendo quello che prevede la norma. Insieme al vicepresidente Pasqui abbiamo contattato Daniela Corsi e l’assessore regionale Filippo Saltamartini, i quali ci hanno dato le rassicurazioni del caso, dicendo che a breve si avrà un nuovo primario». Oggi è stata ufficializzata Josephine Staine. Il primario, Alfredo Mazza, ha presentato ricorso contro la decisione dell’Ast di non confermarlo come primario, al termine del periodo di prova di sei mesi.