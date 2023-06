Auto contro moto a Cingoli, centauro trasportato all’ospedale di Torrette. L’incidente è avvenuto intorno alle 18,40 di questo pomeriggio in via Balcone delle Marche. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate auto e moto (la dinamica è in corso di accertamento). Il motociclista è stato soccorso dal 118. Vista la dinamica dell’incidente il ferito è stato poi trasportato in ambulanza a Torrette.